Гладковський-молодший обурений тим, що його позов проти Бігуса досі не розглядається



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Ігор Гладковський подав до Подільського районного суду м. Києва позов про захист честі, гідності та ділової репутації до журналістів Дениса Бігуса та Лесі Іванової

Гладковський зазначає, що у відповідачів ще до початку розгляду справи по суті заявлено вже п’ять адвокатів, жоден з яких не зміг прибути на судове засідання 7 серпня

Подільський районний суд Києва вчергове не може розпочати розгляд справи за позовом про захист честі, гідності і ділової репутації бізнесмена Ігоря Гладковського до громадської організації «ТОМ 14», журналістів Дениса Бігуса та Лесі Іваново через постійні заміни адвокатів відповідачами. Про це повідомляє Гладковський у блозі видання «Кореспондент».

Гладковський зазначає, що у відповідачів ще до початку розгляду справи по суті заявлено вже п’ять адвокатів, жоден з яких не зміг прибути на судове засідання, що мало відбутися вчора.

На думку бізнесмена, якість судового процесу залежить не лише від роботи судової системи, але й від конкретної поведінки учасників процесу та їх представників, яка «часто-густо, на жаль, не тільки не сприяє встановленню істини у справі, а свідомо використовується для неприпустимого маніпулювання судом та створення перешкод опоненту».

«На сьогодні можна констатувати відверте затягування розгляду справи через неналежну поведінку адвокатів відповідачів та самих відповідачів у справі за моїм позовом про захист честі, гідності і ділової репутації до громадської організації «ТОМ 14», журналістів Дениса Бігуса та Лесі Іванової, що слухається у Подільському районному суді міста Києва», - заявив Гладковський.

Бізнесмена вважає, що справа затягується через «ситуацію з перманентною заміною адвокатів відповідачів у справі та зумовлене цим відкладення слухання справи судом; подання адвокатами відповідачів абсолютно необґрунтованих клопотань про відвід головуючого судді Гребенюка В.В. у справі з мотивів, увага (!!!), незадоволення вказаним суддею клопотань відповідачів (на моє переконання, таких самих необґрунтованих та безглуздих), що на думку адвокатів свідчить про упередженість судді у розгляді справи; безпідставне ігнорування всіма адвокатами заздалегідь призначеного судового засідання у справі».

Гладковський наголошує, що «така поведінка відповідачів в особі адвокатів та їх клієнтів – журналістів є абсолютно неприйнятною, не гідною високих звань адвоката та журналіста, а також такою, що однозначно свідчить про зловживання ними своїми процесуальними правами».

«Глибоко переконаний, що така ганебна поведінка не може залишатися поза увагою суду, широкої громадськості, юридичної спільноти та неодмінно має стати предметом дисциплінарного провадження стосовно вказаних адвокатів», - зазначив Гладковський.

Нагадаємо, 4 квітня 2019 Ігор Гладковський подав до Подільського районного суду м. Києва позов про захист честі, гідності та ділової репутації до журналістів Дениса Бігуса та Лесі Іванової у зв‘язку з начебто неправдивою інформацією, оприлюдненою ними у журналістському розслідуванні на каналі Bihus info.

Протягом 5 місяців було проведено вже п‘ять підготовчих засідань.

12 червня 2019 року в зв‘язку з черговим відхиленням клопотань представників журналістів, адвокатом Бігуса Мусою Наємом було заявлено клопотання про відвід судді В. Гребенюк.

2 липня 2019 року це лопотання було відхилене.

Чергове засідання суду було призначено на 7 серпня 2019 року, але у зв‘язку з неявкою представників відповідачів у ньому було оголошено перерву до 9 вересня 2019 року.