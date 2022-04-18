Глава держави оцінив, скільки українців хочуть повернутися додому з-за кордону

Зеленський каже, їхати назад в Україну ще рано

До 95% українців, які виїхали через війну, прагнуть назад

Приблизно 95% українців, які виїхали з країни внаслідок російського вторгнення, хочуть повернутися додому. Таку цифру в інтерв'ю CNN назвав Володимир Зеленський.

«Близько 93-95% тих людей, які виїхали через війну, хочуть повернутися», – сказав він.

Водночас глава держави зазначив: поки що повертатися зарано, насамперед це стосується жінок і дітей. За його словами, вони мають повертатися тоді, коли «ситуація стабілізується».

Згідно з даними ООН, з України виїхало майже 5 млн біженців.

Як повідомлялося, кількість українських біженців у світі зростає – свіжі дані ООН.

Найбільше українців виїхало до Польщі.

Раніше стало відомо, що після війни у Європі залишаться деякі категорії українців: прогноз Інституту демографії.

Спеціальне законодавство Євросоюзу для українських біженців підштовхне частину із них залишитися на Заході й після завершення війни.

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