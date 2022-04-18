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    Події в Україні

    Глава держави оцінив, скільки українців хочуть повернутися додому з-за кордону

    Зеленський каже, їхати назад в Україну ще рано - Глава держави оцінив, скільки українців хочуть повернутися додому з-за кордону
    Зеленський каже, їхати назад в Україну ще рано
    фото з відкритих джерел

    До 95% українців, які виїхали через війну, прагнуть назад

    Приблизно 95% українців, які виїхали з країни внаслідок російського вторгнення, хочуть повернутися додому. Таку цифру в інтерв'ю CNN назвав Володимир Зеленський.

    «Близько 93-95% тих людей, які виїхали через війну, хочуть повернутися», – сказав він.

    Водночас глава держави зазначив: поки що повертатися зарано, насамперед це стосується жінок і дітей. За його словами, вони мають повертатися тоді, коли «ситуація стабілізується».

    Згідно з даними ООН, з України виїхало майже 5 млн біженців.

    Як повідомлялося, кількість українських біженців у світі зростає – свіжі дані ООН.

    Найбільше українців виїхало до Польщі.

    Раніше стало відомо, що після війни у Європі залишаться деякі категорії українців: прогноз Інституту демографії.

    Спеціальне законодавство Євросоюзу для українських біженців підштовхне частину із них залишитися на Заході й після завершення війни.

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    Теги: росія окупанти ООН війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Глава держави оцінив, скільки українців хочуть повернутися додому з-за кордону