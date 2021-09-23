Головні новини 23 вересня за хвилину

У виступі на 76-й сесії Генасамблеї ООН Володимир Зеленський звернув увагу на те, що організація звертає увагу далеко не на всі важливі проблеми

Президент Зеленський виступив в ООН, Конгрес США працює над санкціями проти «Північного потоку – 2», Шефіра взяла під охорону СБУ

Виступ Зеленського в ООН: що сказав український президент

Президент України Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка проходить в Нью-Йорку. Президент говорив багато про анексований Крим, окупований Донбас і українських полонених, а також згадав про замах на свого помічника Сергія Шефіра. Не обійшлося і без критики діяльності ООН. Детальніше читайте тут.

ЗМІ: Служба безпеки взяла Шефіра під охорону

Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра, на якого вчора було скоєно замах. Також поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Як стало відомо сьогодні, Шефір не перебував під державною охороною, оскільки згідно з чинним законодавством не потрапляє до переліку тих, кому охорона належить за посадою. Детальніше читайте тут.

Протидія «Північному потоку – 2»: у Конгресі США схвалили поправки до оборонного бюджету

Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб. Схвалення поправок означає, що їх додали до законопроєкту про оборонний бюджет США на 2022 рік. Детальніше читайте тут.

Рада ухвалила закон про олігархів: як голосували депутати

Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів. Переважну більшість голосів за законопроєкт віддала президентська партія монобільшості «Слуга народу» – 229, «За майбутнє» – 18, Довіра – 15, «Голос» – 11. Проти виступили народні депутати від «Євросолідарності» – 23 нардепи та «ОПЗЖ» – 20. Детальніше читайте тут.

Україна перейшла у «жовту» зону карантину: головні зміни

«Жовта» зона карантину в Україні почала діяти. Відсьогодні вся країна житиме за новими правилами – з привілеями для вакцинованих. Правила цієї зони не передбачають обмежень для транспорту і не обмежують за часом роботу закладів. Детальніше читайте тут.

В Україні цього року будуть доступні три вакцини проти грипу

У цьому сезоні в Україні будуть доступні три вакцини від грипу, одна з яких вже пройшла державний контроль якості, інші закінчать перевіряти на початку жовтня. Контроль якості вже пройшла чотиривалентна інактивована вакцина від грипу південнокорейського виробника. Вакцини французького та нідерландського виробників ще перебувають на лабораторному контролі якості. Детальніше читайте тут.

Двоє терористів «ДНР» обралися депутатами Держдуми. Що про них відомо

Олександр Бородай та Захар Прилєпін причетні до захоплення української території, відтепер стали офіційними представниками законодавчої гілки влади в Росії. Бородай послідовно відстоює ідею знищення української державності та приєднання території України до РФ. З 2014 року перебуває в розшуку МВС України. У 2017 році СБУ відкрила відносно Прилєпіна кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Детальніше читайте тут.

Ватажок «тітушок» Майдану Крисін сидітиме до 2026 року: рішення суду

23 вересня Дарницький райсуд Києва засудив організатора нападу на журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році та обвинуваченого в організації «тітушок Майдану» до 7 років позбавлення волі. Вирок набере законної сили після апеляційного оскарження. Суд задовольнив цивільний позов потерпілого Владислава Іваненка і вирішив стягнути 500 тисяч гривень з обвинуваченого на його користь. Строк відбуття покарання обраховується з 2018 року. Детальніше читайте тут.

«Динамо» покарали за бійку вболівальників під час матчу

Бійка, яку влаштували ультрас столичного клубу під час матчу «Динамо» – «Олександрія», потягнула за собою покарання Контрольно-дисциплінарного комітету. Нагадаємо, тоді ультрас «Динамо» жорстоко побили вболівальників із дітьми. На чемпіона України накладено штраф у пів мільйона гривень, а також на двох наступних матчах киян будуть зачинені сектори 41 і 43, де звичайно вболівають організовані групи фанатів. Детальніше читайте тут.