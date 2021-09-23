ЗМІ: Служба безпеки взяла Шефіра під охорону

На першого помічника президента України Сергія Шефіра вчора було скоєно замах

Зазвичай жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках Служби безпеки України

Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра, на якого вчора було скоєно замах. Про це «РБК-Україна» повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Шефір не перебував під державною охороною, оскільки згідно з чинним законодавством не потрапляє до переліку тих, кому охорона належить за посадою.

При цьому зазвичай жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках Служби безпеки України.

До слова, поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах. Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.