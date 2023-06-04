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Google оновив карти окупованої Херсонщини: що видно на супутникових знімках

Надія Карбунар
glavcom.ua
Google оновив карти окупованої Херсонщини: що видно на супутникових знімках
Окупанти в очікуванні контрнаступу активно будують укріплення на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Війська РФ будують укріплення 

Google оновив карти окупованої Херсонщини. Тепер на супутникових знімках можна побачити фортифікаційні споруди, які збудували війська РФ вздовж узбережжя між населеними пунктами Залізний Порт та Приморське (Більшовик).

6 фото
На весь екран

Раніше повідомлялося, що в окупантів на Півдні напередодні контрнаступу ЗСУ почалася паніка. Російські загарбники не знаючи, звідки може початись український наступ, розпорошують свої сили на кілька напрямків. 

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

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Теги: міністр наступ Херсонщина

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