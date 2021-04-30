Грози і тепло до +20: прогноз погоди в Україні на останній день квітня

У низці областей України сьогодні дощитиме

У п’ятницю, 30 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті значні дощі; на решті території без опадів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, вітер сьогодні буде переважно південний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, у східних областях 2-7° тепла, вдень 15-20°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 8-10°.

У Києві 30 квітня мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура у столиці вночі 7-9°, вдень 17-19°.

Нагадаємо, на Великдень синоптики прогнозують тепло.

Тим часом, у Києві відклали відкриття виставки тюльпанів через несприятливі погодні умови.