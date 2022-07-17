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  4. Харків: поліція показала наслідки рашистської атаки (фото)
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    Події в Україні

    Харків: поліція показала наслідки рашистської атаки (фото)

    Наслідки ворожої атаки на Харків - Харків: поліція показала наслідки рашистської атаки (фото)
    Наслідки ворожої атаки на Харків
    фото: Нацполіція

    Снаряди влучили у приватний сектор та п’ятиповерхівку

    Поліцейські документують наслідки ракетних ударів по Київському району Харкова, де снаряди влучили у приватний сектор та п’ятиповерхівку. Про це повідомляє пресцентр Нацполіції.

    «Вночі 17 липня ворог обстріляв Київський район Харкова, поліція документує наслідки ракетних ударів. Снаряди влучили у приватний сектор та виробничу п'ятиповерхівку. Внаслідок влучання ракет сталося загоряння на території споруди, пошкоджені склопакети та фасад», – йдеться у повідомленні.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

    Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники знову ракетами вдарили по Харкову. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка. ЇЇ госпіталізували.

    До слова, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Харків: поліція показала наслідки рашистської атаки (фото)