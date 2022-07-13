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    Події в Україні

    Уночі ворог спробував завдати ракетного удару по Харкову

    Терор мирного населення з боку російських окупантів триває - Уночі ворог спробував завдати ракетного удару по Харкову
    Терор мирного населення з боку російських окупантів триває
    фото з відкритих джерел

    За день поранення отримали п’ятеро мирних мешканців області

    У ніч на 13 липня рашисти намагалися завдати ракетного удару по Харкову. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    «Але наші ЗСУ зробили все, щоб бєлгородський «гостинець» від сусідів «загубився дорогою». Потерпілих немає», – написав він.

    Протягом доби 12 липня ворог обстріляв Індустріальний та Немишлянський райони Харкова, внаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення. Зараз вони перебувають в лікарні та отримують усю необхідну допомогу, їхній стан стабільний, загрози життю немає.

    Росіяни завдавали постійних артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського районів області. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

    Протягом доби в Харківській області поранення від російських обстрілів отримали п’ятеро мирних мешканців: двоє людей в Харківському районі, одна людина в Богодухівському, дві людини в Ізюмському.

    «На жаль, в Слатиному, Харківського району, загинув 55-річний чоловік», – повідомив Синєгубов.

    На території області тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні утримуваних позицій.

    В районі Ізюма окупанти вели штурм в напрямку Довгенького. Наші захисники дали ворогу відсіч, змусивши того відійти з втратами.

    Нагадаємо, уночі повідомлялося, що на Дніпропетровщині і у Харкові лунають вибухи.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна чоловік населення окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Уночі ворог спробував завдати ракетного удару по Харкову