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    Події в Україні

    Харківщина: ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку

    За минулу добу обстрілів Харкова не було - Харківщина: ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку
    За минулу добу обстрілів Харкова не було
    фото: Defense Express

    Відступаючи, ворог замінував абсолютно все – двори, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжечка

    У Харківській області найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок, але Збройні сили України там перейшли в контрнаступ. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    «Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні сили перейшли в контрнаступ. Ворог за деякими напрямками відступає», – сказав Синєгубов у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі.

    Він зазначив, що за минулу добу обстрілів Харкова не було, ворог зосередив зусилля на позиціях ЗСУ та громадах області.

    «Від обстрілів страждають: Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші. Це свідчить про те, що розслаблятися ще рано. Закликаю всіх (жителів Харкова і громад області - ІФ) адекватно реагувати на сигнали тривоги і не перебувати на вулицях без необхідності», – сказав Синєгубов.

    Він також закликав жителів нещодавно звільнених населених пунктів не поспішати з поверненням додому, оскільки окупанти, відступаючи, замінували все, аж до дитячих ліжечок.

    «Відступаючи, ворог замінував абсолютно все – двори, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжечка. Зараз триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення», – наголосив Синєгубов.

    Нагадаємо, за повідомленням американського Інституту вивчення війни, російські загарбники, ймовірно, вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова, не витримавши українських контрнаступів і обмеженої кількості підкріплень.

    Нагадаємо, у Харківській області заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Харківщина: ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку