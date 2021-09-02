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    Чекають хасидів: в Умань приїхали 800 правоохоронців

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    Понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані - Чекають хасидів: в Умань приїхали 800 правоохоронців
    Понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані
    Фото: mvs.gov.ua

    Цього року, за попередніми підрахунками, очікується прибуття близько 50 тисяч паломників з різних країн світу

    В Умань приїхали 800 правоохоронців, щоб забезпечити порядок під час святкування Рош га-Шана. Про це повідомляє пресслужба МВС.

    «Понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана», – йдеться у повідомленні.

    Відзначається, що з 1 по 6 вересня на територію Умані прибуде 23 500 тисяч хасидів.

    Цього року, за попередніми підрахунками, очікується прибуття близько 50 тисяч паломників з різних країн світу.

    Також з 3 вересня в Умань прибуде делегація у складі 11 поліцейських з Ізраїлю, які нададуть допомогу у забезпеченні публічної безпеки та порядку.

    Варто зазначити, поки Україна приймає тисячі хасидів, Європа закривається для ізраїльтян. Навіть вакцинованих.

    Також цього тижня «вакцинований» Ізраїль встановив новий рекорд заражень.

    Попри це, з Ізраїлю в Україну прибувають хасиди: у «Борисполі» чергує понад сотня правоохоронців.

    Як відомо, хасиди масово їдуть в Україну. Ізраїльський міністр попередив про «бомбу, яка цокає».

    У минулому році Україна закрила доступ паломникам до Умані. Близько 2000 хасидів намагалися прорватися на територію Черкаської області через Білорусь.

    Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю дав зрозуміти, що, повернувшись з Умані цього року, паломники можуть стати загрозою.

    Тим часом українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів.

    Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

    До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

    Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

    Теги: Національна поліція України МВС Ізраїль Нацгвардія хасиди Умань Україна Рош ха-Шана
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    Чекають хасидів: в Умань приїхали 800 правоохоронців