Генерал Маломуж: Вкрай важливо звільнити окуповані території протягом 2-4 місяців
Маломуж заявив, що Росія перейшла до нової тактики
Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що Збройним силам України необхідно звільнити території, які захопила Росія, протягом наступних 2-4 місяців. Про це генерал сказав в інтерв‘ю Obozrevatel.
«Вкрай важливо, щоб наші дії щодо звільнення територій були в найближчі 2-4 місяці, допоки Росія не згенерувала нові підрозділи, корпуси, дивізії, армії і не встигла підготувати певний потенціал. Звичайно, не високоякісний, не високотехнологічний, але масовий – танки, БТР, ракетні засоби, боєприпаси та інше. Щоб розгорнути таку «махину», Росії потрібно приблизно пів року. Це не лише підготовка особового складу у навчальних центрах на території Білорусі та Росії, а й освоєння техніки та озброєння новими необстріляними мобілізованими. Бо «мобіки» масово гинуть. Ефект від них мінімальний», – вважає генерал.
Саме тому Росія перейшла до нової тактики: більш потужне об'єднання всіх ресурсів, навчання хоча б упродовж 2-4 місяців та підготовка нових дивізій та частин, які працюватимуть уже на подальший наступ на території України.
Маломуж зазначає, що важливими були рішення, прийняті на «Рамштайні-8». За угодою, у перспективі 2-3 місяців Україна отримає новітні озброєння та техніку у великій кількості. Це сотні БТР, більше сотні танків – і Leopard, і Abrams, і ракетні системи, далекобійна артилерія на 160 км.
«Це дуже важливо, щоб знищити всі резерви, які рухатимуться з Росії. Це дасть змогу також створювати вогневі вали за фронтом. Так ми зможемо позбавити противника будь-яких засобів для підтримки вогню та проводити наступальні операції як на сході – Луганська та Донецька області – так і на півдні, у Запорізькій, Херсонській областях, аж до Криму», – Сказав Маломуж.
Він резюмував, що цей сценарій є найпріорітетнішим на сьогодні. Єдина затримка була з надходженням озброєння, техніки та боєприпасів, бо їх потрібні мільйони, а не сотні тисяч, як нам постачали раніше.
Нагадаємо, триває 341-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.
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