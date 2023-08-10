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Генерал США назвав найскладніше завдання українського контрнаступу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генерал США назвав найскладніше завдання українського контрнаступу
У США вважають, що контрнаступ України буде затяжним
фото ілюстративне

Українці не мають достатніх потужностей для розмінування території

Перед українським контрнаступом стоїть найскладніше тактичне завдання, яке тільки можна собі уявити – подолати стаціонарні оборонні споруди, які вибудували росіяни, тому не варто очікувати швидких результатів. Про це генерал-лейтенант армії США у відставці Дуґлас Лют розповів в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Уявіть послідовні смуги мінних полів, перешкод, в тому числі фізичних перешкод, як рови та танкові пастки, керовані й спостережувані лінії прямого вогню, а також артилерійські системи, підкріплені ударними російськими вертольотами», – зазначив Лют.

Генерал-лейтенант підкреслив, що це найскладніше тактичне завдання і навряд чи американська армія пішла б на це за таких умов, як зараз діють українці.

«Якби це робила американська частина, вона б виконувала завдання тільки за умови переваги в артилерії, якої українці не мають. І якби вона мала перевагу в повітрі, тобто контролювала повітря над бойовим простором, а українці цієї переваги теж не мають. Тож ми нереалістично очікуємо, що українці зроблять на полі бою щось таке, що американські підрозділи навіть не спробували б», – додав він.

Лют зазначив, що треба реалістично ставитись до ситуації, в тому сенсі, що цей наступ буде повільним, і будуть жертви та втрати з українського боку, оскільки вони не мають усіх необхідних можливостей.

Генерал зокрема зазначив, що українці не мають достатніх потужностей для розмінування, і проникнення через мінні поля відбувається набагато повільніше, ніж очікувалось.

«Тож я думаю, що тут потрібна доза реалізму з точки зору того, що українці намагаються зробити і як швидко вони можуть досягти успіху», – каже генерал.

До слова, триває 533-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Міноборони ЗСУ війна

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