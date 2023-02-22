В ООН підрахували, скільки цивільних українців вбили росіяни за рік війни

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, загинуло понад 8 тисяч мирних українців, поранено – понад 13 тисяч

Починаючи з 24 лютого минулого року і до 15 лютого 2023 року в Україні, за даними ООН, загинуло 8006 мирних жителів, зокрема 487 дітей. Поранення отримали 13287 цивільних осіб, з них 954 – діти. Найбільша кількість загиблих та поранених зафіксована у Донецькій та Луганській області: у цих регіонах за вказаний період загинуло 4295 осіб, поранено – 7327 осіб. Про це йдеться у новій доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини.

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Реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб, як уточнили автори доповіді, є значно більшою, оскільки багато повідомлень про передбачувані випадки загибелі або поранення цивільних осіб з певних міст та регіонів все ще не підтверджені. До таких населених пунктів, приміром, належать Маріуполь, Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк.

Найбільша кількість загиблих у період з 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023 року, за даними авторів доповіді, була зафіксована у березні минулого року: тоді внаслідок російської агресії загинуло 3918 мирних українців, поранено 2967 осіб. З початку 2023 року ООН зафіксувала загибель в Україні 263 особи, поранення отримали 759 осіб.

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Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб ООН вважає застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари. Від цього виду озброєнь в Україні загинуло 6585 людей, поранено 12 635 осіб, йдеться в доповіді.

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Також із доповіді ООН можна побачити, скільки було цивільного населення вбито через російські ракетні удари по критичній інфраструктурі України, які розпочалися 10 жовтня 2022 року. Станом на 15 лютого 2023 року внаслідок цих ударів загинуло щонайменше 116 цивільних осіб та було поранено щонайменше 393 особи.