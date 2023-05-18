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Ранок в окупованому Мелітополі почався з гучної «бавовни»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ранок в окупованому Мелітополі почався з гучної «бавовни»
Вибух у Мелітополі прогримів близько 5:30
фото ілюстративне

Відплата за нічну ракетну атаку на Україну не забарилася

У четвер, 18 травня, вранці в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух. Про це повідомляє місцеве видання «РІА-Мелітополь».

Вибух пролунав близько 5:30 у нижній частині міста.

Повідомляється, що його добре чути було в районі жіночої колонії на вул. А. Невського.

Очевидці кажуть, що за характером звуку схоже на вибуховий пристрій, що спрацював.

Подробиці з'ясовуються.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня в Україні двічі оголошувалася масштабна повітряна тривога, під час якої ворог атакував ракетами мирні населені пункти.

Після 4:59 у столиці прогриміли вибухи. У декількох районах впали ракетні уламки, виникла пожежа. 

Атака на Київ була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

Також у ніч на 18 травня у Харкові прогримів вибух під час повітряної тривоги.

Крім того, росіяни атакували Вінничину і Хмельниччину.

У ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині. Є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено.

Теги: вибух окупанти Запорізька область Мелітополь

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