Масована ракетна атака, затримання голови Верховного суду: головне за ніч

Окупанти вчергове тероризували Україну ракетами, уламки впали у декількох районах столиці

Цієї ночі ворог випустив по Україні ракети. Вибухи лунали в Києві та Одесі. У столиці більшість ворожих повітряних цілей знищена, однак унаслідок падіння уламків ракет є поранені і руйнування. Водночас стало відомо про затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва. Посадовець пійманий на хабарі у майже три мільйони доларів. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 16 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ракетна атака на Україну

Цієї ночі в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

У Соломʼянському районі столиці, попередньо, внаслідок падіння уламків ракети постраждали троє людей, сталося загоряння кількох авто, пошкожено будівлю.

Також уламки впали на автівки і лісопаркову зону в Дарницькому районі.

Крім того, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Затримання голови Верховного суду

Антикорупційні органи затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва на масштабній корупції.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) задокументували отримання хабара у приблизно три мільйони доларів головою Верховного суду. Слідчі дії тривають.

Видання ZN.UA із посиланням на джерела в НАБУ написало, що гроші голова Верховного суду отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Через корупційний скандал Верховний суд анонсував позачергове засідання.

Навчання українських пілотів у Франції

Франція допускає початок навчання українських пілотів на західних винищувачах. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Le Figaro.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Навчання може розпочатися зараз... Це може бути зроблено з європейськими країнами, які до цього готові. Я думаю, що зараз точаться дискусії з американцями», – додав французький очільник.

SAMP/T від Франції та Італії

Україна отримала перший із обіцяних Італією і Фрнацією зенітно-ракетний комплекс дальньої дії SAMP/T .

«В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців», – ідеться в повідомленні.

Система протиповітряної оборони може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів і на висоті до 25 кілометрів.

На Брянщині після авіакатастрофи тривають пошуки пілота

Влада Стародубського округу Брянської області РФ побічно підтвердила факт катастрофи Су-34, що сталася 13 травня.

У понеділок 15 травня на сторінці округу в соцмережі було опубліковано повідомлення з проханням до жителів по допомогу в пошуках пілота.