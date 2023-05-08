Зруйновано бази відпочинку. Військові розповіли деталі удару по Одещині

На ділянках, куди влучили ракети спалахнули потужні пожежі

У ніч проти 8 травня росіяни вдарили по Одещині, внаслідок чого зруйновано дачні будинки і бази відпочинку. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Те, що вони атакували стратегічними бомбардувальниками з напрямку Севастополя – це ще одна сакральність і прив’язка, яку вони люблять до значущих дат, подій і тд», – сказала вона.

За її словами, росіяни атакували складські приміщення і били по рекреаційній зоні. «Нагадали мешканцям нашого регіону про те, що лінія узбережжя – це лінія небезпеки і оборони, а не лінія курорту», – уточнила Гуменюк.

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Речниця зазначила, що на ділянках, куди влучили ракети спалахнули потужні пожежі.

«Зруйновані дачні будинки, зруйновані бази відпочинку – це говорить про те, що ворог намагається бити туди, де люди намагаються відновити життя», – сказала вона.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3.

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Раніше повідомлялося, що цієї ночі ворог вдарив по Одеській області надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі. Унаслідок влучання сталася пожежа.