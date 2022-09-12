Убиті мирні жителі, смітник у церкві: що залишили окупанти в селі на Донеччині

У звільненому від окупантів селі Богородичне залишилося всього двоє жителів

Над Богородичним на Донеччині знову піднято український прапор. Під час окупації місцеві жителі були шоковані поведінко російських військових, зокрема їхнім способом життя. Про це написав журналіст Олексій Кашпоровський на своїй сторінці у Facebook.

За словами кореспондента, українські військові підняли прапор над селом вранці 11 вересня. Росіяни поспіхом тікали з села, залишивши багато своїх речей, а також, як наголошує журналіст, багато екскрементів.

«Вони гидили всюди – у школі, де жили, в будинках і навіть у церкві місцевого монастиря. Тут вони влаштували ср*льню просто за вівтарем», – зазначається у дописі.

Кашпоровський також зазначив, що у самому селі, за яке точилися запеклі бої, військові знайшли тіла наших бійців, без голів і без взуття, а також пів десятка тіл вбитих мирних жителів.

«Останніх тут лишилося тільки двоє – 60-річний Микола і його мати, 93-річна Ніна Іллівна. Лише вони удвох пережили окупацію. Живуть у крихітному будиночку, квадратів, мабуть, на 8 максимум. Колись це була якась клуня. А зараз – чи не єдина відносно ціла будівля в Богородичному. Всі решта – зруйновані», – розповів журналіст.

У дописі зазначається, що старшого сина Ніни Іллівни, Василя, та його дружину застрелили росіяни. І його дружину. Микола поховав обох на горі за хатою.

Як розповів Кашпоровський, росіяни перебували на території місцевого монастиря.

«На території напівзруйнованого монастиря сильно смердить. Це залишки мертвої кози, які росіяни кинули просто під дерево. Навколо – купа відстріляних тубусів з ручних протитанкових гранатометів і бита цегла. Неподалік лежить купол дзвіниці – він впав після того, як російська авіабомба влучила в монастир. Над церквою вже висить український прапор. Хлопці спочатку хотіли повісити його над куполом, але не змогли туди дістатися.

В самій церкві росіяни жили і зберігали боєприпаси. Тікаючи, вони їх підпалили. Мабуть, сподівалися, що все це вибухне. Але цього не сталося, і десантниками дістався чималий арсенал. З самої церкви росіяни покрали ікони. І загидили все, що тільки можна. За царською брамою просто влаштували нужник», – зазначив він.

Так само, як розповідає журналіст, обгиджена і школа, де розміщувались російські підрозділи.

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Нагадаємо, раніше речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів.

Також повідомлялося, що на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.