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Росія перекинула на Луганщину нову військову техніку – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія перекинула на Луганщину нову військову техніку – ISW
У напрямку Лимана окупанти застосовують важку вогнемету систему ТОС-1 «Солнцепек»
фото з відкритих джерел

Російське командування надає важливого значення захопленню Луганщини

9 лютого російські війська продовжили наступ на лінії Сватове-Кремінна на Луганщині. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили атаку росіян біля Стельмахівки, що за 15 км на захід від Сватового.

Російське міністерство оборони заявляло, що наступ йде у напрямку Лимана і що при цьому застосовується важка вогнемета система ТОС-1 «Солнцепек», яка випускає ракети термобаричної дії. Це засіб рівня військового округу, що додатково свідчить про значення, яке надає цьому напрямку російське командування, кажуть аналітики.

Широко розповсюджені кадри у соцмережах, опубліковані 9 лютого, також показують український удар по російській бойовій машині БМПТ «Термінатор» приблизно за 8 км на південь від Кремінної, що свідчить про те, що російське командування перекидає нову техніку на цю ділянку фронту, зазначає ISW. 

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили атаку росіян біля Білогорівки. Російський блогер стверджував, що російські війська ведуть наступальні дії на північ від Білогорівки та наступають уздовж лінії Шепілове-Діброва, приблизно за 5 км на південь від Кремінної.

Ключові висновки ISW:

  • Фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що група повністю припинила вербування ув'язнених.
  • Кремль продовжує вживати заходів щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни в Україні.
  • Відомий російський блогер, пов’язаний з «Вагнером», закликав звільнити міністра оборони Росії Сергія Шойгу через скандал із закупівлею російської військової форми.
  • Кремль продовжує демонструвати, що він не бажає стримувати розкольницьку риторику з боку ультранаціоналістичних провоєнних діячів.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області та в районі міста Авдіївка-Донецьк і продовжили наступальні дії навколо Бахмута.
  • Російські війська здійснили обмежений наземний удар у Запорізькій області.
  • Російські джерела стверджували, що російські військові інтегрували добровольче формування «Донецької народної республіки» до складу збройних сил РФ.
  • Російські джерела стверджували, що російська влада затримала українську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася вбити російських окупантів.
Росія перекинула на Луганщину нову військову техніку – ISW фото 1

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська можуть зробити спробу перекриття шляхів доставки зброї до України. Українська армія готова до такого сценарію, «історичні території України» будуть повернуті. 

Теги: війна росія окупанти Луганщина наступ Генштаб

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