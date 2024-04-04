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Євродепутат звернувся до західних держав: Це не війна України проти Росії, це – наша війна

Катерина Іванова
glavcom.ua
Євродепутат звернувся до західних держав: Це не війна України проти Росії, це – наша війна
Литовський політик пригадав, що як тільки відбулося вторгнення РФ, він запропонував створити коаліцію серед парламентаріїв для допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Андрюс Кубіліус: «Україна воюватиме на східному фронті, якщо ми переможемо в політичних битвах на західному фронті»

На Заході не вистачає розуміння, що це не війна України проти Росії, а війна проти усього західного світу. Це боротьба, у перемогу якої потрібно інвестувати. Таку заяву зробив колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс  в інтерв'ю «Главкому». 

Литовський політик пригадав, що як тільки почалася повномасштабна війна, він одразу запропонував створити міжнародну коаліцію серед парламентаріїв для допомоги Україні. Як наслідок – з'явилася United for Ukraine, що об'єднує 500 парламентаріїв і досить активно працює.

«Я одразу сказав, чому це потрібно: Україна воюватиме на східному фронті і за допомогою Заходу переможе, якщо ми, парламентарі, переможемо в політичних битвах на західному фронті. Це не війна України проти Росії, це наша війна. А якщо це наша війна, давайте поводитися відповідно, інвестувати в перемогу. Але на Заході поки що такого розуміння не вистачає», – наголосив Кубілюс.

Окремо європарламентар наголосив на сильних та слабких сторонах демократії. На його переконання, демократія залежна від суспільних настроїв. До прикладу, європейські фермери «навчилися вибивати гроші у Європейського Союзу», саме тому політики їх бояться.

«Звичайно, це велика помилка політиків. Проблему бачу в тому, що якщо ти не зупиняєш ось такі протести вчасно, і особливо коли для них немає причин, буде тільки гірше», – зауважив литовський експрем'єр.

Кубілюс акцентував увагу на тому факті, що згідно із статистикою, українського зерна наразі немає в Польщі, проте протести все одно продовжуються.

Нащодавно, Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Нагадаємо, Конгрес США досі не затвердив додаткового фінансування для України, однак виробництво американської зброї для Сил оборони триває за раніше укладеними контрактами. 

Також Зеленський розповів про наслідки для фронту без допомоги США.

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Теги: міністр війна гроші фінансування Україна демократія

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