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Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у Газі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у Газі
фото: AFP (ілюстративне)

Удар було завдано у відповідь на ракету, випущену з палестинського анклаву

Ізраїльські військові у ніч на 13 лютого атакували один із об'єктів, що пов'язаний з виробництвом зброї та належить терористичній організації ХАМАС. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter.

«Винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по підземному комплексу із сировиною, яка використовується для виготовлення ракет», – зазначили службовці.

Військові пояснили, що обстріл – це відповідь на суботній ракетний запуск з Гази по території Ізраїлю.

Нагадаємо, що конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході перебував у гарячій фазі в травні 2021 року. Тоді сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні, принаймні, з 2014 року.

 

 
 

Теги: військові ХАМАС конфлікт

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