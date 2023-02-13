Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у Газі

Удар було завдано у відповідь на ракету, випущену з палестинського анклаву

Ізраїльські військові у ніч на 13 лютого атакували один із об'єктів, що пов'язаний з виробництвом зброї та належить терористичній організації ХАМАС. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter.

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«Винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по підземному комплексу із сировиною, яка використовується для виготовлення ракет», – зазначили службовці.

In response to the Saturday rocket launch from Gaza into Israel, IDF fighter jets struck overnight an underground complex containing raw materials used for the manufacturing of rockets belonging to the Hamas terrorist organization. 1/2 Будь ласка, читайте текст після реклами February 13, 2023

Військові пояснили, що обстріл – це відповідь на суботній ракетний запуск з Гази по території Ізраїлю.

Нагадаємо, що конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході перебував у гарячій фазі в травні 2021 року. Тоді сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні, принаймні, з 2014 року.



