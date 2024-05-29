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Центр нацспротиву повідомив, як окупанти використовують Запорізьку АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Центр нацспротиву повідомив, як окупанти використовують Запорізьку АЕС
На Запорізькій АЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії «Ахмат»
фото з відкритих джерел

Росія пояснює присутність бойовиків та їх техніки на електростанції нібито охороною об’єкта

Російські загарбники використовують окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військову базу для чеченських бойовиків. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На Запорізькій АЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії «Ахмат», які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Пресслужба центру наголошує, присутність бойовиків та їх техніки на станції Росія пояснює нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців.

Нагадаємо, команда Міжнародного агентства з атомної енергії на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції чула близько ста пострілів впродовж 30 квітня, які здійснили російські загарбники.

Раніше російський диктатор Путін заявив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку атомну електростанцію, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це ще більше посилює ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи. 

Наразі п'ять із шести реакторів залишаються у стані «холодна зупинка», шостий – у режимі «гаряча зупинка» для виробництва пари та тепла. У планах РФ – відновлення роботи хоча б одного реактора станції. Один з дипломатів сказав, що Росія може зробити це до 40-ї річниці підключення станції до електромережі Радянського Союзу в грудні.

До слова, 9 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку безпілотника на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

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Теги: окупанти Запорізька АЕС війна

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