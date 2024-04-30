ДСНС надаватиме платні послуги з розмінування

Відповідне рішення уряду має активізувати операторів протимінної діяльності, яких наразі близько 35-ти

Уряд дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні послуги з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту. Це має активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності, повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

«Ще одне рішення, яке матиме вагоме значення для відновлення. Дозволяємо ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту», – зазначив премʼєр.

Шмигаль додав, що відповідне рішення має активізувати операторів протимінної діяльності, яких наразі близько 35-ти. За словами чиновника, влада очікує, що в майбутньому таких операторів буде набагато більше.

«Формуємо ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування. Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якомога швидше очистити Україну від мінного сміття», – сказав він.

Нагадаємо, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, які наводить газета The Times, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.

Як повідомлялося, українські агровиробники на деокупованих територіях країни та у зоні, наближеній до бойових дій, можуть отримати до 150 млн грн позики від Ощадбанку на розмінування полів.

Ставка за кредитом становить до 3% річних у гривні на строк до трьох років із пільговим періодом до 12 місяців, коли можна не сплачувати суму основного боргу.

До слова, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.