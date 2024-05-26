Обстріл «Епіцентру» в Харкові: з’явилося відео зсередини гімермаркету в момент удару

Кількість загиблих унаслідок влучання в «Епіцетр» зросла до 14 осіб

Кількість загиблих унаслідок ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня зросла до 14. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З’явилося відео моменту удару по гіпермаркету. Відео опублікував начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов.

«На відео, з яким зараз працюють слідчі, – момент удару. Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами», – написав правоохоронець у Facebook.

За його даними, рятувальники на місці удару шукають тіла ще семи загиблих. Поранень зазнали 43 людини.

Нагадаємо, що Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.