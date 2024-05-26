Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл «Епіцентру» в Харкові: з’явилося відео зсередини гімермаркету в момент удару

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обстріл «Епіцентру» в Харкові: з’явилося відео зсередини гімермаркету в момент удару
Співробітники харківського «Епіцетру» за секунду до ракетного удару РФ
скріншот відео

Кількість загиблих унаслідок влучання в «Епіцетр» зросла до 14 осіб

Кількість загиблих унаслідок ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня зросла до 14. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З’явилося відео моменту удару по гіпермаркету. Відео опублікував начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов.

«На відео, з яким зараз працюють слідчі, – момент удару. Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами», – написав правоохоронець у Facebook.

За його даними, рятувальники на місці удару шукають тіла ще семи загиблих. Поранень зазнали 43 людини.

Нагадаємо, що Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.

Читайте також: 

Теги: Харків ракетна атака війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське вторгнення на півночі сталося після кількох місяців посилених бомбардувань Харкова
ЗСУ планують контрнаступ у Харківській області – Bloomberg
Вчора, 15:41
«Жовта стрічка» — рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення
Координатор «Жовтої стрічки»: Наша діяльність допомагає людям психологічно триматися в окупації Інтерв'ю
23 травня, 15:15
У перший день нового вторгнення РФ задіяла елітні підрозділи спецпризначенців, аби якомога швидше знешкодити спротив біля кордону
Застала ЗСУ зненацька. Росія використала нову тактику під час наступу на Харків
22 травня, 08:47
Російські загарбники продовжували зосереджувати свої оперативні дії на напрямку на північний захід від Авдіївки
Британська розвідка повідомила поточну ціль окупантів на Донеччині
21 травня, 13:36
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації, Росія хоче переконати українців у початку наступу на Харків
Росія хоче навести паніку у двох містах України для просування переговорів
15 травня, 18:07
ЗСУ проводять прочісування забудови у Вовчанську – Генштаб
ЗСУ проводять прочісування забудови у Вовчанську – Генштаб
14 травня, 00:50
Перемовини – це також форма протистояння
Кремль схиляє Україну до перемовин. Чому?
4 травня, 14:01
Під російський ракетний удар потрапили сортувальне депо та відділення «Нової пошти»
Згоріло понад 900 посилок: «Нова пошта» назвала збитки після удару по відділенню в Одесі
2 травня, 12:30
Удар по Одесі та візит Столтенберга до Києва. Головне за 29 квітня
Удар по Одесі та візит Столтенберга до Києва. Головне за 29 квітня
29 квiтня, 21:00

Події в Україні

Обстріл «Епіцентру» в Харкові: з’явилося відео зсередини гімермаркету в момент удару
Обстріл «Епіцентру» в Харкові: з’явилося відео зсередини гімермаркету в момент удару
Генерал-лейтенант США пояснив, як F-16 змінять ситуацію на фронті в Україні
Генерал-лейтенант США пояснив, як F-16 змінять ситуацію на фронті в Україні
Обстріли Харкова: Центр протидії дезінформації назвав головну мету РФ
Обстріли Харкова: Центр протидії дезінформації назвав головну мету РФ
Удар по «Епіцентру» в Харкові: кількість загиблих зросла до 13
Удар по «Епіцентру» в Харкові: кількість загиблих зросла до 13
На електропідстанції у Дніпропетровській області знайдена вибухівка
На електропідстанції у Дніпропетровській області знайдена вибухівка
Третя за добу масштабна повітряна тривога тривала 20 хв
Третя за добу масштабна повітряна тривога тривала 20 хв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Битва за Харківщину. Командир легендарної 92-ї окремої штурмової бригади – про поточну ситуацію
14K
ЗСУ знищили пів мільйона окупантів, мережа відреагувала
12K
Чому Кримський міст досі не знищено: військовий експерт назвав причину
8613
Американські конгресмени закликали МОК і ФБР розслідувати справу китайських плавців
7604
Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині (оновлено)
7033
Масштабна пожежа на Київщині: влада попередила жителів столиці про небезпеку

Новини

Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Вчора, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Вчора, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
24 травня, 13:02

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua