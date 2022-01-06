Голова Товариства лісівників України оцінив необхідність мораторію на експорт деревини

За словами Марчука, влада має не тільки зберегти мораторій на експорт деревини, але й підтримати вітчизняних виробників меблів та виробів із дерева

Нам потрібно нарешті врегулювати ринок – Юрій Марчук

Україна потребує збереження мораторію на експорт дерева, а також законодавчого регулювання цього ринку та боротьби з контрабандою. Інакше українські підприємства зіткнуться з дефіцитом сировини та втратять конкурентоздатність на світовому ринку. Про це заявив голова Товариства лісівників України Юрій Марчук.

«Треба врегулювати ринок. Прийняти чіткий закон, який би дав можливість всім деревообробникам знати, де, що і по чому вони купляють, а лісівникам - виставити вирощену продукцію на ринок. Мінекономіки повинно мати баланс деревини, який потрібен державі. Держава повинна протекціоністом бути в переробці деревини. Дешеві кредити, робочі місця, підключення дорогостоячого обладнання – це все потрібно робити», – зауважив Марчук у ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, влада має не тільки зберегти мораторій на експорт деревини, але й підтримати вітчизняних виробників меблів та виробів із дерева – наприклад, запропонувати знижки або дотації на придбання дорогого обладнання.

«Дороге обладнання, яке дає глибоку обробку деревини, не завозиться в Україну в достатній кількості. Тому, якщо держава зверне увагу на підтримку глибокої переробки, врегулює питання ринку і фіскальне навантаження на переробників, наша деревообробна промисловість почне зростати. І тоді Україна в балансі деревини буде мати навіть дефіцит деревини у перспективі», – підкреслив Марчук.

Як відомо, з 2015 року в Україні діє мораторій на експорт лісу-кругляку. У 2021 році Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №4197-д «Про ринок деревини». Тоді з нього була виключена норма щодо скасування мораторію на експорт деревини, проте пізніше до неї повернулися шляхом внесення поправок до другого читання проєкту.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна повинна сформувати цілісну політику у сфері лісового законодавства, перш ніж знімати мораторій на експорт лісу. Інакше це рішення просто спросить вивіз сировини з України, але ніяк не захистить наші національні інтереси.