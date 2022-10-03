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Голова Бердянської ОВА прокоментувала зникнення сірого кардинала і ексмера міста 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Голова Бердянської ОВА прокоментувала зникнення сірого кардинала і ексмера міста 
Ще до початку «референдуму» окупанти закрили всі виїзди з Бердянська
фото з відкритих джерел

Сірий кардинал Бердянська Пономарьов, за чутками, виїхав до Криму 

Проросійський екснардеп і так званий сірий кардинал тимчасово окупованого Бердянська Олександр Пономарьов втік з міста. Також невідомо, де наразі перебуває багаторічний мер Валерій Баранов, який ще минулого року несподівано добровільно пішов з посади міського голови. Про це у розмові з «Главкомом» розповіла очільниця Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

«Де зараз перебуває Баранов, мабуть, треба питати у нього самого. Пономарьов, як відомо з неофіційних джерел, виїхав до Криму... Якщо найближчим часом відбудеться деокупація, той же Пономарьов скаже, що його силком тримали, а так-то він не за окупантів. Але це вже буде питання до правоохоронних органів, які мають всі дані», – повідомила Галіцина. 

Нагадаємо, у окупованому Бердянську лишилося менше 30% населення. А з цих 30 % десь 15% – мешканці розбитого Маріуполя та «ДНР». Тобто хто там голосував на псевдореферендумах – незрозуміло.

Тим часом прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей. 

Читайте також: Голова Бердянської ОВА Вікторія Галіціна: У місті залишилось 30% населення. Хто там голосував за Росію?
Теги: окупанти Бердянськ деокупація

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