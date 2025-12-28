Тривають запеклі бої. Сили оборони Півдня повідомили про ситуацію в Гуляйполі

Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння

Чималу частину Гуляйполя продовжують утримувати українські війська

Російські війська захопили частину міста Гуляйполе на Запоріжжі й намагаються витіснити українських оборонців з їхніх позицій. Але ЗСУ досі тримають контроль над частиною населеного пункту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили оборони Півдня.

Там ситуацію в Гуляйполі назвали дійсно складною: росіяни мають перевагу в живій силі та озброєнні, активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи для закріплення. Щоб знищити українські позиції, війська РФ завдають авіаційних ударів керованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами.

На вулицях міста наразі тривають «запеклі бої», а загалом у Гуляйполі росіяни штурмували українські позиції майже два десятки разів.

Водночас «чималу частину» Гуляйполя продовжують утримувати українські війська, наголошують в Силах оборони Півдня. Вони «проводять оборонні дії, завдають контрударів, ведуть пошуково-ударні дії зі знищення ворожих штурмових груп, завдаючи противнику відчутних втрат».

«Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння. Наразі ситуація в Гуляйполі дуже важка. Але на даний час росіяни не мають повного контролю над цим населеним пунктом», – додають у Силах оборони.

Водночас в іншому населеному пункті Запорізької області – Степногірську – теж досі обороняються українські підрозділи, його частина – під контролем України. росіяни ж намагаються проникнути в селище по головній дорозі – за нього теж тривають бої.

«Заяви Путіна і доповіді начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова щодо Гуляйполя і Степногірська – нагадують ситуацію з Куп’янськом, який вони «захоплювали» вже декілька разів. Поспішність таких «бліцкригів» обумовлена майбутньою зустріччю президентів України і США, яка має відбутися найближчим часом», – вважають військові.

Раніше російські генерали доповіли диктатору Володимиру Путіну про нібито захоплення Мирнограда на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.

Опісля Генеральний штаб ЗСУ запевнив, заяви Кремля щодо просувань у районах Мирнограда, Покровська, Куп'янська, Костянтинівки та Гуляйполя є абсолютно безпідставними та не відповідають фактичному стану справ. За даними військового командування, Москва активізувала інформаційні маніпуляції, щоб посилити свої позиції під час міжнародних переговорів.