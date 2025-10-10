Успенський собор у Володимирі повернуто державі: що знайдено всередині храму (фото)
Держава фіксує кожен предмет у храмі, проводить опис і звірку з реєстрами
Сьогодні, 10 травня, держава повернула у свою власність комплекс споруд Успенського собору у Володимирі Волинської області. Про це повідомляє нардеп Ігор Гузь, передає «Главком».
«Держава нарешті повернула собі комплекс споруд Успенського собору у Володимирі! Те, що сьогодні побачили журналісти всередині храму, говорить саме за себе. Георгіївські стрічки, ікона Івана Кронштадського – ідеолога «Союзу русского народа», монархіста та ксенофоба… Це не просто речі. Це символи ворожої ідеології, яку нарешті прибрано з української святині», – йдеться у дописі.
За словами нардепа, наразі держава фіксує кожен предмет у храмі, проводить опис і звірку з реєстрами.
«Переконаний, що найближчим часом в Успенському соборі богослужіння лунатиме українською мовою», – підсумував нардеп.
Нагадаємо, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».
