Успенський собор у Володимирі повернуто державі: що знайдено всередині храму (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Успенський собор у Володимирі повернуто державі: що знайдено всередині храму (фото)
10 жовтня в Успенський собор у Володимирі прийшла виконавча служба
фото: bug.org.ua

Держава фіксує кожен предмет у храмі, проводить опис і звірку з реєстрами

Сьогодні, 10 травня, держава повернула у свою власність комплекс споруд Успенського собору у Володимирі Волинської області. Про це повідомляє нардеп Ігор Гузь, передає «Главком».

«Держава нарешті повернула собі комплекс споруд Успенського собору у Володимирі! Те, що сьогодні побачили журналісти всередині храму, говорить саме за себе. Георгіївські стрічки, ікона Івана Кронштадського – ідеолога «Союзу русского народа», монархіста та ксенофоба… Це не просто речі. Це символи ворожої ідеології, яку нарешті прибрано з української святині», – йдеться у дописі.

фото: Ігор Гузь/Facebook

За словами нардепа, наразі держава фіксує кожен предмет у храмі, проводить опис і звірку з реєстрами.

Успенський собор у Володимирі повернуто державі: що знайдено всередині храму (фото) фото 1

«Переконаний, що найближчим часом в Успенському соборі богослужіння лунатиме українською мовою», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

церква Московська церква в Україні Українська православна церква Волинська область

