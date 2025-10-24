Корецький монастир визнано афілійованим з Російською православною церквою

Корецький монастир є структурною частиною Російської православної церкви

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Корецького Свято-Троїцького жіночого монастиря Московського патріархату з Російською православною церквою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДЕСС.

Держетнополітики завершила дослідження щодо наявності ознак афілійованості Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря Московського патріархату з Російською православною церквою, діяльність якої заборонена в Україні. Воно розпочалося ще у липні 2025 року.

За результатами дослідження встановлено низку ознак афілійованості монастиря із Російською православною церквою.Зокрема, встановлено, що Корецький монастир є структурною частиною Російської православної церкви: у статуті монастиря наявні положення про підлеглість та входження до структури РПЦ.

Крім того, у рішеннях керівних органів РПЦ чітко визначено канонічну та організаційну залежність монастиря. Російська православна церква також призначає керівницю монастиря та затверджує його статут.

«На підставі отриманих висновків ДЕСС наказала вжити заходів щодо припинення діяльності Корецького монастиря, керівний центр якого розташований на території держави-агресора, та який належить до забороненої законом РПЦ», – йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби відомства, рішення було ухвалено виключно в межах чинного законодавства України, з метою захисту національної безпеки, конституційного ладу та релігійної свободи громадян.

У реєстрах вказаний звʼязок Корецького Свято-Троїцького жіночого монастиря з країною-агресором фото: YouControl

Нагадаємо, Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності Московської церкви, яка визнана афілійованою з Російською православною церквою.

До слова, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті внесла зміни до переліку юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.