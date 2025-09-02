Головна Країна Події в Україні
Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ МП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ МП
Нещодавно Київську митрополію УПЦ МП було визнано афілійованою з РПЦ
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Позов було подано до Вищого адміністративного суду 29 серпня

Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності Московської церкви, яка визнана афілійованою з Російською православною церквою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Держетнополітики Віктора Єленського, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

За словами Єленського, позов було подано до Вищого адміністративного суду 29 серпня. «Якщо припис не виконано, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті зобов'язана оголосити Київську митрополію Української православної церкви афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою - це перше. Друге – надіслати листи про це Київській митрополії і тим релігійним організаціям, які входять до її складу, або пов'язані з нею. Третє - невідкладно, як сказано в законі, подати позов до суду про припинення Київської митрополії. От власне це було зроблене», – додав він.

Єленський додав, що коли буде припинена діяльність Київської митрополії УПЦ, це не означатиме, що всі парафії і громади в Україні, які належать до цієї церкви, будуть закриватися. За його словами, якщо таке рішення буде прийнято судом, то Київська митрополія УПЦ буде позбавлена статусу юридичної особи і втратить правосуб'єктність, що означатиме, що у парафій цієї церкви не буде центра.

Посадовець підкреслив, що це також не означає, що парафії будуть змушені перейти до якоїсь іншої церкви. За його словами, парафії можуть залишатися незалежними і діяти автономно.

Йдеться не про зв'язок Української православної церкви зі спецслужбами Російської Федерації. Якщо є зв'язок тих чи інших священиків з російськими спецслужбами або з окупантами, або є факти колаборації, то тоді ці випадки розглядаються окремо. У нас є кілька десятків таких судових процесів, коли звинувачували священнослужителів цієї церкви у співробітництві з окупантами… Але ми говоримо не про це: ми говоримо про те, що Українська держава не дозволяє діяльність структур Російської православної церкви на території України», – підсумував очільник ДЕСС.

Нагадаємо, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. 

Згодом, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ було винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Так, УПЦ МП мала час до 18 серпня для розірвання стосунків з РПЦ.

Теги: Московська церква в Україні ДЕСС

