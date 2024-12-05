Хто очолив найбільший державний холдинг? Досьє на керівника «Нафтогазу» Романа Чумака

Роман Чумак працює у компанії «Нафтогаз» понад 19 років

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» 4 грудня 2024 року призначила Романа Чумака, фінансового директора Групи «Нафтогаз», виконувачем обов'язків голови правління компанії. Рішення підтримали всі сім членів наглядової ради. «Главком» підготував усе, що відомо про нового очільника «Нафтогазу».

До призначення Чумак обіймав посаду фінансового директора Групи «Нафтогаз», а з 28 вересня 2021 року був членом правління компанії.

Як йдеться на сайті «Нафтогазу», Роман Чумак – один із найдосвідченіших співробітників, який працює у компанії понад 19 років. За цей час він пройшов шлях від головного фахівця до директора департаменту.

Річна заробітна плата Чумака становила 15 298 905 грн фото: «Нафтогаз»

На посаді фінансового директора Чумак займався налагодженням співпраці підприємств групи з банками та фінансовими установами, залученням фінансування на українському і міжнародних ринках, балансуванням ліквідності та іншими стратегічно важливими фінансовими операціями.

До роботи в «Нафтогазі» Роман Чумак здобув досвід у великих банківських установах та приватному бізнесі. Він має повну вищу економічну освіту, отриману у Київському державному торговельно-економічному університеті, є кандидатом економічних наук і магістром бізнес-адміністрування.

Доходи Романа Чумака

Згідно з декларацією Романа Чумака за 2023 рік, його річна заробітна плата в НАК «Нафтогаз України» становила 15 298 905 грн.

Окрім основного доходу, Чумак отримував:

відсотки від юридичної особи (володіє корпоративними правами у ТОВ «Київпромпостач»);

дохід від облігацій;

страхові виплати (25 тис. грн);

подарункові сертифікати (3 200 грн);

виплати від профспілки (465 грн).

Також у власності Романа Чумака є дві квартири в Києві: площею 95,5 кв. м та площею 101 кв. м.

Чумак володіє двома автомобілями: Toyota Prado 2007 року, придбана за 191,9 тис. грн; Mercedes-Benz GLS 400 2017 року, куплений у 2018 році за 2,13 млн грн.

До роботи в «Нафтогазі» Роман Чумак здобув досвід у великих банківських установах та приватному бізнесі фото: Роман Чумак/Facebook

Серед заощаджень, задекларованих у 2023 році, зазначено:

цінні папери (державні облігації України) на суму 75,96 млн грн;

кошти на банківських рахунках: 22,32 млн грн, $327 тис. та €365,1 тис.;

готівкові заощадження: 100 тис. грн, $50 тис. та €30 тис.

Нагадаємо, що наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала виконуючим обов’язки голови правління компанії фінансового директора Романа Чумака. Про це повідомляє пресслужба компанії.