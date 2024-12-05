Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Хто очолив найбільший державний холдинг? Досьє на керівника «Нафтогазу» Романа Чумака

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хто очолив найбільший державний холдинг? Досьє на керівника «Нафтогазу» Романа Чумака
Роман Чумак має повну вищу економічну освіту, отриману у Київському державному торговельно-економічному університеті
колаж: glavcom.ua

Роман Чумак працює у компанії «Нафтогаз» понад 19 років

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» 4 грудня 2024 року призначила Романа Чумака, фінансового директора Групи «Нафтогаз», виконувачем обов'язків голови правління компанії. Рішення підтримали всі сім членів наглядової ради. «Главком» підготував усе, що відомо про нового очільника «Нафтогазу». 

До призначення Чумак обіймав посаду фінансового директора Групи «Нафтогаз», а з 28 вересня 2021 року був членом правління компанії.

Як йдеться на сайті «Нафтогазу», Роман Чумак – один із найдосвідченіших співробітників, який працює у компанії понад 19 років. За цей час він пройшов шлях від головного фахівця до директора департаменту.

Річна заробітна плата Чумака становила 15 298 905 грн
Річна заробітна плата Чумака становила 15 298 905 грн
фото: «Нафтогаз»

На посаді фінансового директора Чумак займався налагодженням співпраці підприємств групи з банками та фінансовими установами, залученням фінансування на українському і міжнародних ринках, балансуванням ліквідності та іншими стратегічно важливими фінансовими операціями.

До роботи в «Нафтогазі» Роман Чумак здобув досвід у великих банківських установах та приватному бізнесі. Він має повну вищу економічну освіту, отриману у Київському державному торговельно-економічному університеті, є кандидатом економічних наук і магістром бізнес-адміністрування.

Доходи Романа Чумака

Згідно з декларацією Романа Чумака за 2023 рік, його річна заробітна плата в НАК «Нафтогаз України» становила 15 298 905 грн.

Окрім основного доходу, Чумак отримував:

  • відсотки від юридичної особи (володіє корпоративними правами у ТОВ «Київпромпостач»);
  • дохід від облігацій;
  • страхові виплати (25 тис. грн);
  • подарункові сертифікати (3 200 грн);
  • виплати від профспілки (465 грн).

Також у власності Романа Чумака є дві квартири в Києві: площею 95,5 кв. м та площею 101 кв. м.

Чумак володіє двома автомобілями: Toyota Prado 2007 року, придбана за 191,9 тис. грн; Mercedes-Benz GLS 400 2017 року, куплений у 2018 році за 2,13 млн грн.

До роботи в «Нафтогазі» Роман Чумак здобув досвід у великих банківських установах та приватному бізнесі
До роботи в «Нафтогазі» Роман Чумак здобув досвід у великих банківських установах та приватному бізнесі
фото: Роман Чумак/Facebook

Серед заощаджень, задекларованих у 2023 році, зазначено:

  • цінні папери (державні облігації України) на суму 75,96 млн грн;
  • кошти на банківських рахунках: 22,32 млн грн, $327 тис. та €365,1 тис.;
  • готівкові заощадження: 100 тис. грн, $50 тис. та €30 тис.

Нагадаємо, що наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала виконуючим обов’язки голови правління компанії фінансового директора Романа Чумака. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Читайте також:

Теги: газ Нафтогаз України бізнес Роман Чумак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України
Олександр Слобожан: Уряд закрив місцевим депутатам виїзд за кордон – міжнародна допомога впала втричі інтерв'ю
15 листопада, 06:00
Влада просто не помітила нюансу закону про мобілізацію?
Пів мільйона «зайвих» заброньованих: хто вони? Чим закінчився гучний аудит Мобілізація
25 листопада, 12:00
Свято та традиції 21 листопада
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 листопада, 00:05
Представники Метінвесту взяли участь у панелі «Металургія та критичні матеріали»
Інтеграція бізнесів та спільне виробництво продукції: Україна та Італія налагоджують економічні зв’язки
22 листопада, 13:15
Угорщина залежить від поставок російського газу
Сійярто про американські санкції проти «Газпромбанку»: Атака на наш суверенітет
22 листопада, 20:39
Держава повністю провалила «зелені» аукціони у 2024 році – нардеп
Держава повністю провалила «зелені» аукціони у 2024 році – нардеп
1 грудня, 15:35
США наклали санкції на Газпромбанк
Туреччина просить США послабити санкції проти Газпромбанку, аби платити Росії за газ
26 листопада, 15:44
Мідії у ресторанах Греції можуть стати делікатесом
Кліматична криза в Греції: популярна страва зникає з меню ресторанів
14 листопада, 04:10
Керівниця Асоціації добувних підприємств оцінила наслідки підвищення тарифів Укрзалізниці
Керівниця Асоціації добувних підприємств оцінила наслідки підвищення тарифів Укрзалізниці
30 листопада, 14:48

Економіка

Хто очолив найбільший державний холдинг? Досьє на керівника «Нафтогазу» Романа Чумака
Хто очолив найбільший державний холдинг? Досьє на керівника «Нафтогазу» Романа Чумака
Bitcoin оновив історичний максимум: його вартість перевищила $102 тисячі
Bitcoin оновив історичний максимум: його вартість перевищила $102 тисячі
Україна скоротила імпорт електроенергії попри зростання споживання – експертка назвала причину
Україна скоротила імпорт електроенергії попри зростання споживання – експертка назвала причину
Рада схвалила закон про підвищення акцизу на тютюн: скільки коштуватиме пачка
Рада схвалила закон про підвищення акцизу на тютюн: скільки коштуватиме пачка
Формат «активного довголіття». Як у найближчі роки зміниться ринок праці в Україні
Формат «активного довголіття». Як у найближчі роки зміниться ринок праці в Україні
Тарифи на комунальні послуги: Шмигаль дав обіцянку українцям
Тарифи на комунальні послуги: Шмигаль дав обіцянку українцям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
30K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
18K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
13K
Щодо кешбеку і отримання тисячі. Яка реальна мета?
7903
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Вчора, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua