В окупованій Кадіївці пролунав гучний вибух: детонує склад боєприпасів (відео)

За попередніми даними, вибух та пожежа викликані детонацією на складі боєприпасів російських військових

У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області сьогодні ввечері, 15 грудня, пролунав гучний вибух, після чого почалася пожежа. Про це повідомляють соціальні мережі.

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За попередніми даними, вибух та пожежа викликані детонацією на складі боєприпасів російських військових. Що спричинило вибух, а також які снаряди перебували на складі, не повідомляється.

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Нагадаємо, що сьогодні вночі в мережі з'явилася інформація про потужний вибух в окупованій Кадіївці. Згодом стало відомо, що вибух стався у казармі, де перебували російські окупаційні війська.

Нагадаємо, триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.