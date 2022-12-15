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В окупованій Кадіївці пролунав гучний вибух: детонує склад боєприпасів (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
В окупованій Кадіївці пролунав гучний вибух: детонує склад боєприпасів (відео)
Поки невідомо, що спричинило вибух
фото: скріншот з відео

За попередніми даними, вибух та пожежа викликані детонацією на складі боєприпасів російських військових

У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області сьогодні ввечері, 15 грудня, пролунав гучний вибух, після чого почалася пожежа. Про це повідомляють соціальні мережі.

За попередніми даними, вибух та пожежа викликані детонацією на складі боєприпасів російських військових. Що спричинило вибух, а також які снаряди перебували на складі, не повідомляється.

Нагадаємо, що сьогодні вночі в мережі з'явилася інформація про потужний вибух в окупованій Кадіївці. Згодом стало відомо, що вибух стався у казармі, де перебували російські окупаційні війська.

Нагадаємо, триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

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Теги: боєприпаси обстріл окупанти вибух війна

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