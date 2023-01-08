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8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Що святкують 8 січня
фото ілюстративне

Цього дня не можна купувати мотузки – до біди

У неділю, 8 січня, відзначають День текстового набору, День обертання Землі, День вартового та День краси і поезії в роботі.

День обертання Землі

8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

Щороку 8 січня в світі відзначається День обертання Землі. У цей день в 1851 році французький фізик Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається наша планета, підвісивши наповнену свинцем латунну кулю з вершини Пантеону в Парижі.  Це була перша задовільна демонстрація обертання Землі з використанням лабораторного обладнання, а не астрономічних спостережень.

Леон Фуко був французьким математиком і астрономом, який найбільш відомий своїм винаходом маятника, що демонструє обертання Землі. Але він також був майстром-винахідником і зробив свій внесок у багато галузей науки.

Яке церковне свято

8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

На другий день Різдва в православ’ї відзначають дуже важливе свято – Собор Пресвятої Богородиці. Церква звертається до Богородиці з подячними і хвалебними піснями, що вона народила Ісуса. День називається Собором, тому що це не одне з тих окремим свят тільки в честь Богородиці (є свята її Зачаття, Різдво, Благовіщення та інші). В цей день свято загальне (соборне) разом з іншими особами, які були близькі самої Діви Марії і Спасителя.

Тому в цей день також вшановують Йосипа Обручника, предка Ісуса царя Давида, брата Спасителя святого Якова, який супроводжував разом з батьком Матір Божу і Богонемовля Ісуса при втечі в Єгипет.

Народні прикмети:

  • Якщо в цей день буде хуртовина і мороз, то літо буде холодним.
  • Якщо за вікном сніг і мороз – прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.
  • Якщо вранці сонячно і ясно – чекай гарний урожай проса.
  • За прикметами 8 січня пригоріла каша – бути снігопадам.
  • Зграї ворон літають над головою – чекай хуртовини.
  • Якщо цвірінькають синиці – незабаром нічні заморозки.
  • Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, невдовзі потеплішає.
  • Якщо почув спів зяблика – скоро буде відлига.
  • Сніг прилипає до долонь – чекай тепла.
  • Північний вітер принесе з собою холод і холоднечу.
  • Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – чекай лютих морозів.
  • 8 січня ворожіння на врожай і шлюб – найправдивіші.

Що не рекомендується робити:

  • Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.
  • Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.

Іменини

8 січня іменини святкують: Олександр, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.

Теги: Україна традиції свято свята

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