Росія різко збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

У Чорному морі росіяни збільшили на чергуванні кількість ракетоносіїв до шести

Рашисти маневрують у Чорному морі та збільшили кількість ракетоносіїв. Ворог найближчим часом може випустити по території України 40 ракет.

«У штормовому Чорному морі 11 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, кількість ракетоносіїв на чергуванні ворог різко збільшив до шести, з яких два – підводні.

На Україну спрямовано 40 «Калібрів», – йдеться в повідомленні ОК «Південь».

Нагадаємо, російські загарбники в ніч 9 жовтня обстріляли Запоріжжя. Президент Володимир Зеленський зазначив, що світ має бачити злочини Росії в Україні й опублікував фото наслідків атаки.

Раніше Зеленський наголошував, що кожен терорист, який хто віддав і виконав наказ обстріляти мирних жителів, відповідатиме перед законом і перед людьми.

Нагадаємо, командування Повітряних сил Збройних сил повідомило, що атака була здійснена з керованих ракет Х-22 і Х-59. Загарбники випустили ракети з тимчасово окупованих Бердянська і Мелітополя. Більшість ракет влучила у приватні будинки та багатоповерхівки.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).