Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді вважає, що Росія «випробовує межі західного стримування»

Ракетна атака на західноукраїнське місто Мукачево, яке знаходиться далеко від лінії фронту, шокувала місцевих жителів. Метою удару став завод, що належить американській корпорації, яка виробляє кавоварки. Мер міста Андрій Балога підтвердив, що це не було помилкою, оскільки по об'єкту було завдано два точні удари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Цей інцидент стався через шість днів після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, на якій обговорювалося припинення війни. За тиждень після цього Росія завдала удару по центру Києва, пошкодивши офіси Європейського Союзу та Британської ради. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Москву в навмисному нападі на європейські об'єкти.

На думку аналітиків, ці удари по західних активах є сигналом від Путіна. Він почувається впевнено і вважає, що має право вести війну на власний розсуд, завдаючи шкоди Заходу. Голова комітету Верховної Ради з питань закордонних справ Олександр Мережко зазначив, що це «чіткий сигнал від нього про те, що він відчуває себе впевнено і веде війну не тільки проти України, а й проти Заходу».

Після атак Трамп висловив невдоволення діями Путіна, але, як зазначає видання, далі цієї заяви справа не пішла. Погрози президента США щодо введення додаткових санкцій так і залишилися невиконаними. Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді вважає, що Росія «випробовує межі західного стримування», намагаючись послабити рішучість союзників і змусити Україну піти на невигідні переговори.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик зазначає, що послання з Москви до Європи, яка обговорює можливість відправки миротворчих військ, звучить так: «Не смійте відправляти сюди свої війська, бо Україна – це місце, де ми можемо нанести удар де завгодно».