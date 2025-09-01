Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Готовий воювати далі: NYT назвав атаки по заходу України сигналом від Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Готовий воювати далі: NYT назвав атаки по заходу України сигналом від Путіна
Рятувальники на місці події
фото: ДСНС Закарпаття

Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді вважає, що Росія «випробовує межі західного стримування»

Ракетна атака на західноукраїнське місто Мукачево, яке знаходиться далеко від лінії фронту, шокувала місцевих жителів. Метою удару став завод, що належить американській корпорації, яка виробляє кавоварки. Мер міста Андрій Балога підтвердив, що це не було помилкою, оскільки по об'єкту було завдано два точні удари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Цей інцидент стався через шість днів після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, на якій обговорювалося припинення війни. За тиждень після цього Росія завдала удару по центру Києва, пошкодивши офіси Європейського Союзу та Британської ради. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Москву в навмисному нападі на європейські об'єкти.

На думку аналітиків, ці удари по західних активах є сигналом від Путіна. Він почувається впевнено і вважає, що має право вести війну на власний розсуд, завдаючи шкоди Заходу. Голова комітету Верховної Ради з питань закордонних справ Олександр Мережко зазначив, що це «чіткий сигнал від нього про те, що він відчуває себе впевнено і веде війну не тільки проти України, а й проти Заходу».

Після атак Трамп висловив невдоволення діями Путіна, але, як зазначає видання, далі цієї заяви справа не пішла. Погрози президента США щодо введення додаткових санкцій так і залишилися невиконаними. Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді вважає, що Росія «випробовує межі західного стримування», намагаючись послабити рішучість союзників і змусити Україну піти на невигідні переговори.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик зазначає, що послання з Москви до Європи, яка обговорює можливість відправки миротворчих військ, звучить так: «Не смійте відправляти сюди свої війська, бо Україна – це місце, де ми можемо нанести удар де завгодно».

Теги: завод Олександр Мережко ракетна атака Мукачево

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продовжується рятувальна операція
Атака на Київ 31 липня: 31 загиблий та 159 постраждалих
1 серпня, 11:15
На місці влучань виникла пожежа
Дрони атакували Арзамас у Нижньогородській області: уражено приладобудівний завод
11 серпня, 04:59
Хвиля цунамі висотою 2,5 метра накрила всі приміщення заводу
Цунамі зруйнувало завод на Камчатці
3 серпня, 16:39
Високопоставлений український чиновник назвав позицію Трампа на саміті «ударом у спину»
«Це удар у спину»: FT розповів про реакцію України на зустріч Трампа та Путіна
16 серпня, 22:27
Орбан заявив, що уряд Угорщини розглянув на засіданні наслідки ракетного обстрілу Мукачева
Орбан відреагував на обстріл Закарпаття
21 серпня, 21:18
У Мукачеві обійшлось без загиблих
Атака на Мукачево: влада назвала мішень росіян
21 серпня, 08:46
Росія пошкодила у Києві будівлю дипломатичної місії ЄС в Україні
Через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля місії ЄС в Україні (фото)
28 серпня, 10:40
Зруйнований будинок внаслідок російської атаки у Києві
Помічник Путіна зробив цинічну заяву про «повітряне перемир'я» після атаки на Україну
28 серпня, 14:21
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
30 серпня, 01:54

Події в Україні

Готовий воювати далі: NYT назвав атаки по заходу України сигналом від Путіна
Готовий воювати далі: NYT назвав атаки по заходу України сигналом від Путіна
Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу
Болгарія надала Україні третину зброї від ЄС – фон дер Ляєн
Болгарія надала Україні третину зброї від ЄС – фон дер Ляєн
Знов буде викручуватись: Зеленський прокоментував поїздку Путіна до Китаю
Знов буде викручуватись: Зеленський прокоментував поїздку Путіна до Китаю
Зеленський повідомив, як просувається розслідування убивства Парубія
Зеленський повідомив, як просувається розслідування убивства Парубія
У Черкасах блогерки влаштували вечірку в День пам’яті загиблих захисників
У Черкасах блогерки влаштували вечірку в День пам’яті загиблих захисників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
6602
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
4834
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
3842
Кім Чен Ин обіцяє «прекрасне життя» сім’ям загиблих в Україні солдатів
3804
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua