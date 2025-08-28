Помічник Путіна зробив цинічну заяву про «повітряне перемир'я» після атаки на Україну

Зі слів Пєскова, Росія «зберігає зацікавленість у продовженні переговорів»

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вийшов з заявою після масованого комбінованого удару по Україні. Слова помічника Путіна цитують росЗМІ, передає «Главком».

Помічник Путіна заявив, що жодних домовленостей щодо можливого так званого «повітряного перемир’я» між Росією та Україною не досягалося що підкреслює весь цинізм кремлівської риторики.

Також він зазначив, що Росія «зберігає зацікавленість у продовженні переговорів для політико-дипломатичного досягнення своїх цілей щодо України» та додав, підтвердивши причетність Москви до ударів по Україні, що «військові цілі успішно знищені».

Тим часом у Києві зросла кількість загиблих через російську атаку. У столиці загинуло щонайменше 16 людей, триває рятувальна операція. Цієї ночі Росія вбила у столиці четверо дітей, найменшій дівчинці було лише два роки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з керівниками 55 іноземних дипломатичних місій відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва.

«Тут російські терористи вбили щонайменше 14 мирних жителів, зокрема чотирьох дітей. Одна з дітей народилася під час російських ударів у 2022 році та загинула від російського удару сьогодні вранці», – написав він.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас відреагували на атаку Росії по Києву і викликали посла РФ в Брюсселі.

Кая Каллас назвала черговий обстріл Росією України «глузуванням з мирних зусиль» і повідомила про виклик посла РФ у Брюсселі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обурена обстрілом української столиці, який назвала «найсмертоноснішим з липня».