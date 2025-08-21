Атака на Мукачево: влада назвала мішень росіян

У Мукачеві обійшлось без загиблих

Унаслідок російського удару сталась масштабна пожежа та є постраждалі

У ніч проти 21 серпня Мукачево зазнало цілеспрямованої атаки ворога крилатими ракетами. Мішенню стало цивільне підприємство. Про це повідомив мер міста Андрій Балога, передає «Главком».

За даними міського голови, підприємство забезпечувало роботою тисячі мешканців громади та району.

«На щастя, обійшлось без загиблих, але внаслідок удару сталась масштабна пожежа та є постраждалі, яким надається вся необхідна допомога. Дякую рятувальникам, медикам та усім, хто допомагає місту та людям долати наслідки російського терору», – йдеться у повідомленні.

Раніше журналіст Віталій Глагола повідомляв, що росіяни поцілили в завод Flex (виробник електроніки, – «Главком»).

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.

Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.