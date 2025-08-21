Головна Світ Політика
Орбан відреагував на обстріл Закарпаття

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Орбан відреагував на обстріл Закарпаття
Орбан заявив, що уряд Угорщини розглянув на засіданні наслідки ракетного обстрілу Мукачева
фото: Facebook/Orbán Viktor

Премʼєр доручив главі МВС підготувати для поранених місця в угорських лікарнях

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський удар по Мукачеву. Він запропонував прийняти у своїй країні постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

Орбан доручив міністрові внутрішніх справ підготувати лікарні в угорських містах Дебрецен та Ніргегад, аби прийняти там поранених. Він також розповів, що глава МЗС країни Петр Сіярто провів переговори з представниками угорців Закарпаття, яким Будапешт запропонував допомогу уряду.

«Необхідно продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення миру, та переговорний процес, ініційований президентом Дональдом Трампом. Тільки мир!» – додав угорський премʼєр.

Нагадаємо, уночі російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки в Мукачеві. За словами глави українського уряду Юлії Свириденко, ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мукачівській громаді Закарпатської області зросла до 19 осіб. 10 осіб були доставлені до лікарні бригадами екстреної медичної допомоги, а ще девʼятеро – звернулися за допомогою самостійно.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 23. У стаціонарі перебуває шість пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одній пацієнтці медики зробили операцію. Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми. Усім надається кваліфікована медична допомога.

До слова, президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів запровадити санкції проти РФ.

