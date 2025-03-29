У Полтаві 71-річна жінка назбирала купу сміття заввишки з власний будинок

Сміття до двору жінка зносить більше 25 років

На початку 2021-го року комунальники вивезли 24 вантажівки сміття з подвір’я Тетяни Приходько

Тетяна Приходько живе на вулиці Небесної Сотні, 55. За її словами, сміття до двору зносить більше 25 років. Тут уже назбиралася купа, вища за будинок. Аби дістатися до дверей, жінка перелазить через усю гору непотребу. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

У будинку жінки немає ні води, ні електрики, ні газу, ані опалення. Ці речі, каже, зносить, аби створити елементарні умови проживання.

Полтавка Тетяна Приходько фото: suspilne.media

«Як я можу грітися, якщо нічого немає. Холодно було, застелила і лягла. Холодно – накинула. Сьогодні холодно було дуже. Люди сплять у гаражах під двома ковдрами, під ганчірками. Отак і я укриваюся і сплю. Роботу втратила. Те, що мені потрібно я брала. Так виживала», – поділилася Тетяна Приходько.

На початку 2021-го року комунальники вивезли 24 вантажівки сміття з подвір’я жінки через скарги сусідів, адже приватним є лише будинок, а земля, де він розташований, належить місту.

Жінка зносить сміття аби створити елементарні умови проживання фото: suspilne.media

Від сміття шириться сморід та завелися щури, кажуть люди, що живуть поруч.

«Живу по Небесної Сотні, 59/2, хотіли, аби прибрали сміття, бо запах є, щури бігають, миші. І взагалі не дуже приємно на це дивитися», – розповіла місцева жителька Наталія Погарцева.

На початку 2021-го року комунальники вивезли 24 вантажівки сміття з подвір’я жінки через скарги сусідів фото: suspilne.media

«Я купувала отруту. Щури є у всіх. Щурів я не боюся, тому що я укриваюсь, і вони мене не чіпають», – сказала Тетяна Приходько.

Чи будуть комунальники вдруге вивозити сміття, поки не відомо.

«До управління ЖКГ не надходили звернення щодо цієї адреси. Якщо будуть звернення, то УЖКГ чи КАТП-1628 буде розглядати технічну можливість», – повідомила керівниця пресслужби Полтавської міськради Марина Сєрова.

Нагадаємо, земельну ділянку на Трухановому острові перетворили на сміттєзвалище. Через це будуть судити посадовця генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно посадовця товариства-генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу за фактом забруднення земель відходами та будівельним сміттям (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 КК України).

До слова, у Павлограді на Дніпропетровщині під час розчищення квартири від сміття під горою непотребу комунальники знайшли 86-річну власницю помешкання. Сусіди не бачили жінку декілька днів. Як розказала голова обєднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Людмила Шишкіна, з оселі текла вода, й для того, щоб сантехніки змогли усунути проблему, треба було очистити приміщення від сміття.