Куди українці витратили кошти «Зимової єПідтримки»? Мінекономіки підбило підсумки

Використати кошти можна до кінця 2025 року

14,4 млн українців скористалися можливістю отримати 1 тис. грн у межах державної програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

«Люди використали ці кошти на оплату комунальних послуг, ліки, зв’язок та інші послуги. Частина коштів пішла на благодійність та підтримку наших захисників. Виплати ще тривають. Усі заявки, подані до кінця доби 28 лютого, будуть опрацьовані. Використати кошти можна до кінця 2025 року», – каже міністерка економіки Юлія Свириденко.

До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли такі:

комунальні послуги – 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат);

телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок – 1,9 млрд грн;

заклади харчування – 443 млн грн;

ліки – 237 млн грн;

комп’ютерні мережі та інформаційні послуги – 234 млн грн;

благодійність, зокрема донати на ЗСУ – 202 млн грн;

книжки та інша друкована продукція – 178 млн грн;

залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт – 120 млн грн;

театри і кінотеатри – 80 млн грн;

поштові послуги – 61 млн грн.

Витрати охоплюють програму «Зимова єПідтримка» з 10 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року. Загальна сума коштів, витрачених українцями за цей період, становить 8,6 млрд грн.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень для кожного українця, щоб «підтримати населення в зимовий період».

Нагадаємо, за перший місяць 2025 року українці накопичили 414 млн грн національного кешбеку. Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року.

Як повідомлялося, у застосунку «Дія» запрацювала функція сканування штрихкодів товарів для перевірки їх участі в програмі «Національний кешбек».

До слова, Кабмін перерозподілив видатки держбюджету, зменшивши обсяги фінансування деяких програм Мінекономіки та збільшивши видатки на програму «Національний кешбек».