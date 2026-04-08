Графіки відключення світла 8 квітня: «Укренерго» заявило про посилення обмежень

«Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години»

Обсяг прогнозованих на сьогодні заходів обмеження енергетики буде збільшений. У вечірній період максимального енергоспоживання – з 19:00 до 22:00 – в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергооб’єкти та зумовлений ними дефіцит потужності в енергосистемі в умовах високого рівня енергоспоживання.

«Час і тривалість знеструмлень за своєю адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години. Коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо!», – наголошує «Укренерго».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.