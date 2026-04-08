Графіки відключення світла 8 квітня: «Укренерго» заявило про посилення обмежень

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Графіки відключення світла 8 квітня: «Укренерго» заявило про посилення обмежень
Причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергооб’єкти
«Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години»

Обсяг прогнозованих на сьогодні заходів обмеження енергетики буде збільшений. У вечірній період максимального енергоспоживання – з 19:00 до 22:00 – в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергооб’єкти та зумовлений ними дефіцит потужності в енергосистемі в умовах високого рівня енергоспоживання.

«Час і тривалість знеструмлень за своєю адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години. Коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо!», – наголошує «Укренерго».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Читайте також

На тлі енергоколапсу в країні гучно анонсоване перезавантаження наглядових рад енергетичних підприємств перетворилося на бутафорію
Наглядові ради в енергетиці – революція чи імітація? Що змінилося після «Міндічгейту» Кадри
9 березня, 13:55
Глава дипломатії ЄС пояснила, чому повернення до старих схем може бути небезпечним
Каллас розповіла, чи готовий ЄС до енергетичних угод з Росією
17 березня, 13:20
Погода в Карпатах уже поступово змінюється
За 10 років в Україні може залишитись тільки один повноцінний гірськолижний курорт Буковель, – експерти
21 березня, 21:01

Події в Україні

Графіки відключення світла 8 квітня: «Укренерго» заявило про посилення обмежень
Графіки відключення світла 8 квітня: «Укренерго» заявило про посилення обмежень
Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній ворожий пором для перевезення вагонів у Керчі (фото)
Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній ворожий пором для перевезення вагонів у Керчі (фото)
Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії: вогонь досі не можуть загасити (відео)
Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії: вогонь досі не можуть загасити (відео)
У Херсоні ворог розкидає міни «Пряник»: як розпізнати небезпечні пастки
У Херсоні ворог розкидає міни «Пряник»: як розпізнати небезпечні пастки
Ворог намагався прорвати державний кордон на Харківщині: подробиці
Ворог намагався прорвати державний кордон на Харківщині: подробиці
Удар РФ по автобусу. Нікополь оголосив день жалоби за загиблими
Удар РФ по автобусу. Нікополь оголосив день жалоби за загиблими

Новини

Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
