Росія вдарила по Одесі: пошкоджено будинки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія вдарила по Одесі: пошкоджено будинки
Через удари БпЛА пошкоджено декілька житлових будинків та автівки
фото з відкритих джерел
Внаслідок атаки в Одесі повністю зруйновано одноповерхову будівлю

Вночі 20 травня російські терористи атакувала Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, передає «Главком».

За інформацією Лисака, внаслідок масованої  атаки, пошкоджено декілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю.

«На місцях вже працюють рятувальники та всі міські служби, розгортається оперативний штаб. Інформація про постраждалих наразі уточнюється», – написав Лисак.

Як відомо, 13 травня росіяни масовано атакували дронами-камікадзе центральні, західні та південні області України. В Одесі уламки збитого безпілотника впали на дах дев'ятиповерхового будинку. Спалахнула пожежа в припаркованих поруч легкових автомобілях, розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, двоє чоловіків віком 31 та 38 років дістали поранення. Він закликав жителів міста до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях. 

Нагадаємо, у середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький.

До слова, під час чергової ворожої атаки уламки дрона впали на відкриту територію Оболонського району Києва.

Теги: Одеса Сергій Лисак

Росія вдарила по Одесі: пошкоджено будинки
Росія вдарила по п'ятиповерховому будинку у Конотопі на Сумщині
