Росія атакувала Дніпро, є постраждалі

Внаслідок атаки у Дніпрі розгорілася масштабна пожежа

У ніч на 20 травня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

«Ворог атакував Дніпро. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав Ганжа.

Місцеві телеграм-канали також написали, що в одному із районів через удар балістикою вирує масштабна пожежа, а на місце події вже прибули рятувальники.

Внаслідок атаки двоє людей дістали поранень, обоє госпіталізовані. Чоловік 40 років у важкому стані. 25-річний постраждалий – у стані середньої тяжкості.

Як відомо, у ніч на 19 травня російська окупаційна армія здійснила чергову атаку на інфраструктурні об’єкти Групи «Нафтогаз».

Протягом минулого дня та цієї ночі ворог майже безперервно застосовував безпілотники, а наразі завдав удару трьома балістичними ракетами по активах компанії у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, уночі 18 травня одразу кілька російських дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури «Нафтогазу» на Дніпропетровщині.

Серед атакованих об’єктів автозаправний комплекс «Укрнафти». Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.

Раніше російські загарбники атакували інфраструктуру «Нафтогазу» одразу в кількох областях України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство компанії на Житомирщині.

До слова, через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. За словами міського голови Бориса Філатова, понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай.