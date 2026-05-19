Безпілотники атакували окуповане Сніжне у Донецькій області

Пожежа у Сніжному після атаки БпЛА

У ніч на 20 травня безпілотники вдарили по окуповану місту Сніжне у Донецькій області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Ймовірно, уражено розташування особового складу російськоїокупаційної армії на території шахти, або прилетіло по обʼєктах який росіяни використовують у військових цілях.

На місці удару масштабні руйнування та розгорілася сильна пожежа.

Сніжне – це місто в Україні, яке входить до складу Горлівського району Донецької області та є адміністративним центром Сніжнянської міської громади. З 2014 року населений пункт перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Нагадаємо, увечері 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області.

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці.

Як відомо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини.