Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Безпілотники атакували окуповане Сніжне у Донецькій області

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували окуповане Сніжне у Донецькій області
Пожежа у Сніжному після атаки БпЛА
фото: соціальні мережі
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Внаслідок атаки у Сніжному розгорілася сильна пожежа

У ніч на 20 травня безпілотники вдарили по окуповану місту Сніжне у Донецькій області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Ймовірно, уражено розташування особового складу російськоїокупаційної армії на території шахти, або прилетіло по обʼєктах який росіяни використовують у військових цілях.

На місці удару масштабні руйнування та розгорілася сильна пожежа.

Сніжне – це місто в Україні, яке входить до складу Горлівського району Донецької області та є адміністративним центром Сніжнянської міської громади. З 2014 року населений пункт перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Нагадаємо, увечері 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони. 

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області. 

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці. 

Як відомо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини. 

Теги: окуповані території Донеччина пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Краматорськ після ворожого обстрілу
Ворог вдарив по Краматорську фугасною авіаційною бомбою, є поранені (фото)
Вчора, 11:05
На окуповану Донеччину Легков потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни
Олімпійський чемпіон Легков заявив, що «Донецьк розвивається та відновлюється»
15 травня, 12:43
Ворожі атаки вкотре створюють загрозу унікальній екосистемі Чорнобильської зони
Російські дрони знову підпалили ліси у Чорнобильській зоні
14 травня, 23:40
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло на лінію «101» о 09:26
У центрі столиці через коротке замикання загорілося масажне крісло
7 травня, 15:18
Вибухи у Росії та Криму, евакуація Трампа після стрілянини: головне за ніч 26 квітня
Вибухи у Росії та Криму, евакуація Трампа після стрілянини: головне за ніч 26 квітня
26 квiтня, 05:54
У Росії уражено Ярославський НПЗ
У Росії уражено Ярославський НПЗ
26 квiтня, 02:04
У Дніпрі після атаки БпЛА виникла пожежа
У Дніпрі після атаки БпЛА виникла пожежа
25 квiтня, 00:33
Удар по Дніпру, вибухи в Криму: головне за ніч
Удар по Дніпру, вибухи в Криму: головне за ніч
23 квiтня, 05:50
СБУ демонструє здатність діяти глибоко в тилу противника
СБУ нарощує темпи ураження ворога, або Чому ниють Z-пропагандисти?
20 квiтня, 15:43

Події в Україні

Безпілотники атакували окуповане Сніжне у Донецькій області
Безпілотники атакували окуповане Сніжне у Донецькій області
Росія атакувала ракетами об’єкти «Нафтогазу» на Чернігівщині
Росія атакувала ракетами об’єкти «Нафтогазу» на Чернігівщині
Лінія фронту станом на 19 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 19 травня 2026. Зведення Генштабу
Візит Путіна до Китаю, удар по Прилуках. Головне за день 2026 року
Візит Путіна до Китаю, удар по Прилуках. Головне за день 2026 року
Національний Пантеон Героїв: Буданов допоміг повернути на Батьківщину лідера Визвольних змагань Мельника
Національний Пантеон Героїв: Буданов допоміг повернути на Батьківщину лідера Визвольних змагань Мельника
У Львові група людей розтрощила авто військовослужбовців ТЦК
У Львові група людей розтрощила авто військовослужбовців ТЦК

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
18 травня, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
18 травня, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua