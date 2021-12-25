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    Вибух на Львівщині: стали відомі деталі про постраждалих

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    З'явилися нові подробиці вибуху у Львівській області<br /><br /> - Вибух на Львівщині: стали відомі деталі про постраждалих
    З'явилися нові подробиці вибуху у Львівській області

    фото: npu.gov.ua

    Серед потерпілих від вибуху газу – дитина

    Сьогодні, 25 грудня, у селі Ниновичі під Львовом стався вибух газу у приватному житловому будинку. Серед постраждалих є дитина. Про це пише пресслужба поліції.

    На момент вибуху у будинку перебувала сім’я з п’яти осіб.

    «Внаслідок вибуху 11-річна дівчинка, двоє юнаків віком 19 та 20 років та їхні батьки, 43-річна жінка та 47-річний чоловік, отримали опіки різної важкості та були госпіталізовані», – пише пресслужба.

    Внаслідок вибуху будинок був повністю зруйнований.

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    З'явилися нові подробиці вибуху у Львівській області фото: npu.gov.ua
    З'явилися нові подробиці вибуху у Львівській області фото: npu.gov.ua

    Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України за фактом порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Стаття передбачає позбавлення волі строком до восьми років.

    «Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини події», – додає пресслужба.

    Нагадаємо, 25 грудня о 11:50 у с. Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух.

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    Теги: вибух Львівщина розслідування поліція будинок жінка чоловік батьки
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    Вибух на Львівщині: стали відомі деталі про постраждалих