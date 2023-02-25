Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України

Очільник Білого дому вважає ірраціональною ідею про те, що Китай вестиме переговори за результатами війни

Китайська формула миру з 12 пунктів, яку вчора, 24 лютого, запропонувала КНР, щодо закінчення війни в Україні, не вигідна нікому, крім Росії. Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв’ю для телеканалу ABC News.

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«Якщо Путін це підтримує, то як це може бути добре? Я не бачив у цьому плані нічого, що свідчило б про те, що в ньому міститься щось, що було б вигідно комусь іншому, крім Росії, якби цей китайський план був реалізований», – заявив глава Білого дому.

Крім того, президент США категорично відкинув ідею про мирні переговори з боку Китаю у війні, назвавши таку думку ірраціональною.

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«Ідея про те, що Китай вестиме переговори за результатами війни, яка абсолютно несправедлива для України, просто нераціональна», – наголосив Байден.

Нагадаємо, Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни.

У запропонованому плані є 12 пунктів:

повага до суверенітету всіх країн;

відмова від «менталітету холодної війни»

припинення бойових дій;

відновлення мирних переговорів;

вирішення гуманітарної кризи;

захист цивільного населення та військовополонених;

підтримання безпеки атомних електростанцій;

зниження стратегічних ризиків;

сприяння експорту зерна;

припинення односторонніх санкцій

підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;

сприяння післявоєнній відбудові

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий мирний план Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає СNN.