Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін

У віці 80 років Байден є найстарішим чинним президентом в історії США

Президент США Джо Байден підтвердив свій намір балотуватися на другий термін в інтерв’ю для телеканалу ABC News.

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Він також натякнув, що до офіційного оголошення може бути далеко.

«Є надто багато інших речей, які ми маємо завершити найближчим часом, перш ніж я розпочну кампанію», – сказав він.

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У віці 80 років Байден є найстарішим чинним президентом в історії США. Питання щодо його віку переслідували його під час його кампанії 2020 року і загалом тривали протягом усього президентства.

«Дозвольте мені запитати вас про розмову, яку ведуть люди вдома – як ваші прихильники, так і ваші критики. Вони знають, що якщо вас переоберуть, вам буде 82 роки, коли ви складете присягу. Ви будете 86-річним наприкінці терміну. Чи ваш вік є частиною ваших власних розрахунків, чи варто балотуватися знову?» – запитав ведучий у Байдена.

«Ні. Але це законно для людей – порушувати питання про мій вік. Це абсолютно законно робити це. І єдине, що я можу сказати, це спостерігати за мною», – заявив Байден.

«Мені потрібно закінчити інші справи, перш ніж я почну повномасштабну кампанію» – додав очільник Білого дому.

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Хоча президент не погоджувався прямо переобратися, схоже, що серед його родини зростає підтримка, яка, за словами Байдена, зіграє важливу роль у його рішенні щодо балотування на другий термін.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден зробив категоричну заяву щодо винищувачів для України.