Ігор Гринкевич підтверджує слова Кудрицького, озвучені в суді, – адвокат

Захисник: «За сім років слідства Гринкевича жодного разу не було допитано, власне, думаю, як і самого Кудрицького»

У справі ексголови «Укренерго» Володимира Кудрицького, в якій підозру також отримав і Ігор Гринкевич, немає складу злочину і держава не зазнала ніяких збитків. На цьому наголошував сам Кудрицький у залі суду, що підтверджує і львівський бізнесмен. Про це у коментарі «Главкому» повідомив адвокат Гринкевича, керуючий партнер Grain Law Firm Костянтин Дорошенко.

«Я можу буквально процитувати заяву свого підзахисного (Гринкевич, – ред.) стосовно цього провадження ДБР. «Справи – немає. Це суто політичне переслідування обох» (фігурантів, – ред.). І це підтверджується, як мінімум, наступними фактами:

за сім років слідства Гринкевича жодного разу не було допитано, власне, думаю, як і самого Кудрицького;

це були виключно господарські спори, щонайменше у 9 судових справах між банком, замовником і підрядником;

банк перед видачею банківської гарантії здійснював відповідні перевірки і усвідомлював суть банківської гарантії, що встановлено і рішеннями судів про її стягнення;

цей банк неодноразово здійснював інші виплати за аналогічними банківськими гарантіями на користь «Укренерго»;

в цей самий час компанія-підрядник успішно виконала ще близько 10 замовлень «Укренерго», і жодної гривні там не пропало.

Тому стверджувати про змову та умисел заволодіти коштами, щонайменше абсурдно», – зазначив адвокат.

Він додав, що, «відповідно до матеріалів справи, за судовим стягненням «Укренерго» повернуто витрачені кошти на авансовий платіж».

«Оскільки компанія-підрядник працювала на умовах банківської гарантії, «Укренерго» отримала від банку компенсацію. Все. Крапка. Чи є тут збитки державі? Ні. Немає. Саме тому 7 років до цих обставин не було в жодного правоохоронного органу країни ніяких запитань. А виникли вони штучно на політичному підґрунті.

Як каже Ігор Гринкевич: «Тільки у нашому випадку політичне переслідування почалося раніше, а черга пана Кудрицького настала зараз», припускаючи, що як і в його випадку, так і в ситуації ексголови «Укренерго» «людину усувають з ринку та паплюжать йому репутацію – з особистих та політичних мотивів», – додав юрист.

Костянтин Дорошенко зазначив, що низка публічних експертів, лідерів думок та юристів вже відкрито називають цю справу замовною, політичною, і такою, що не мала б мати судової перспективи.

«Будучи ознайомленим із текстом підозри і я, і Ігор Гринкевич абсолютно з цим погоджуємося. І хоч це далеко не перший випадок штучної криміналізації господарських відносин, саме ця справа – надто показова», – резюмував він

Нагадаємо, 28 жовтня правоохоронці оголосили підозру колишньому голові правління «Укренерго» Володимиру Кудрицькому та Ігорю Гринкевичу.

Слідство вважає, що вони разом причетні до схеми з незаконного заволодіння коштами держпідприємства.

За версією правоохоронців, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію огорож підстанцій Південної та Західної енергосистем Кудрицький, який тоді обіймав посаду заступника директора з інвестицій, вступив у змову з представниками приватної компанії.

Між сторонами уклали два контракти на понад 68 млн грн. З цієї суми підрядник отримав аванс у розмірі 13,7 млн грн, який, за даними слідства, «підозрювані привласнили, не маючи наміру виконувати роботи».

Володимиру Кудрицькому згодом було обрано запобіжний захід (арешт), а 30 жовтня за нього внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн.