Трамп відмовився постачати Україні ракети Tomahawk – Axios

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп відмовився постачати Україні ракети Tomahawk – Axios
Axios описує зустріч Трампа та Зеленського як «напружену» і «складну»
фото: Getty Images

Дональд Трамп вирішив надати перевагу дипломатії та завершити війну шляхом заморожування лінії фронту

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що наразі не має наміру передавати Україні ракети Tomahawk. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, передає «Главком».

Трамп наголосив, що його головним пріоритетом є дипломатичне вирішення війни, а постачання Tomahawk може, на його думку, підірвати ці зусилля.

Як зазначає Axios, Зеленський розраховував залишити Вашингтон із конкретними домовленостями щодо нової зброї, однак виявив, що президент США перебуває у зовсім іншому настрої після тривалої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерела видання описують зустріч як «напружену» і «складну». Попри відсутність відкритої конфронтації, атмосфера переговорів була непростою. «Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким», – зазначило джерело Axios.

Глава Білого дому підкреслив, що нинішня ініціатива Вашингтона щодо дипломатичного врегулювання передбачає завершення війни шляхом заморожування лінії фронту – саме ця позиція визначає поточну стратегію адміністрації Трампа.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна й Росія мають зупинити бойові дії на поточних позиціях, а після цього перейти до переговорів про довгостроковий мир.

Журналісти його запитали, чи обговорювали вони з Трампом територію, і він сказав, що припинення вогню має бути першим. «Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання. Моя позиція. Я знаю, що в Росії інша позиція. Вони хочуть, знаєте, вони справді хочуть окупувати все... Наша позиція полягає в тому, що, дивіться, спочатку нам потрібне припинення вогню. Тож нам потрібно сісти, поговорити та зрозуміти, де ми знаходимося», – сказав Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу.

Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора принипинити вбивства та заключити угоди.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що вони з американським лідером говорили про «ракети великої дальності».

Очевидно, президент мав на увазі ракету далекого радіуса дії Tomahawk. Однак він додав, що вони домовилися більше не говорити про це.

Відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

