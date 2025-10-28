«Думаю, що «рускі» цього не очікували». Зеленський озвучив свою червону лінію на переговорах

Зеленський заявляє, що потрібно активніше тиснути на Росію, щоб вона була готова закінчити війну

Президент: «Ніяких кроків назад»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова до переговорів, але ніяких кроків назад і жодного виходу зі своєї території не буде. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Абсолютно зрозуміло, що ми йдемо до дипломатії тільки з позиції, де ми стоїмо. Ми не будемо робити ніяких кроків назад і виходити з тієї чи іншої частини нашої держави», – сказав він.

За словами президента, важливим сигналом стало те, що американська сторона зробила публічним меседжем, а саме – коли президент США Дональд Трамп озвучив позицію, на яку, за словами Зеленського, росіяни не були готові.

«Думаю, що «рускі» цього не очікували і тому настрій підготовчої розмови між Марко Рубіо та Сергій Лавров був, м’яко кажучи, не позитивним. І «рускі» знову сказали – «тоді ми не готові», – зазначив президент.

Для президента США Дональда Трампа, за словами Зеленського, це ще один сигнал, що росіяни постійно не хочуть закінчувати війну, тобто вони брешуть, що вони начебто хочуть закінчити війну.

«І от після запровадження санкцій вони відправляють Дмітрієва (спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв – «Главком») до США, Лавров (міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров – «Главком») виходить, всі вони кажуть, що «томагавків» вони начебто не бояться, санкцій вони начебто не бояться. Дмітрієв приїхав в Америку, бігає там по всіх каналах, де його ще приймають, і кричить – «Ми нічого не боїмося», – додав президент України.

Насправді, за словами Зеленського, росіяни бояться і санкцій, і «томагавків». «І ще один сильний удар – те, що Європа каже, що ми готові до формату використання заморожених російських активів, не просто використати заробіток на податках, а реально обсяг коштів, які в активах. Це все правильний напрямок тиску на Росію, щоб росіяни були готові закінчити війну, – санкції, зброя, використання активів», – підсумував президент України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Під час спілкування з журналістами на борту літака Air One на запитання, чи розглядає Трамп введення нових санкцій проти Москви, американський лідер відповів: «Ви дізнаєтеся». Згодом Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план щодо припинення вогню в Україні буде розроблено «протягом наступного тижня або десяти днів». Президент підкреслив, що цей план має бути коротким та без зайвих деталей.

Раніше у матеріалі Bloomberg йшлося, що європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення війни на поточних лініях фронту. Вони відкидають нові вимоги російського диктатора Володимира Путіна до США про передачу територій в обмін на мирну угоду.