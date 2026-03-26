Скільки людей живе у прифронтовому Харкові? Мер міста назвав актуальну цифру

Терехов на Nordic-ukrainian Partnership Forum: «Ми живемо під постійними обстрілами, але водночас забезпечуємо роботу транспорту, лікарень, шкіл, комунальних служб»

Очільник Асоціації прифронтових громад, міський голова Харкова Ігор Терехов взяв участь у Nordic-Ukrainian Partnership Forum у Львові – заході, до якого долучилися очільники та представники громад, а також асоціацій органів місцевого самоврядування України, Швеції, Норвегії, Фінляндії. під час заходу представив позицію прифронтових громад України щодо відновлення та безпеки. Терехов наголосив, що прифронтові громади сьогодні працюють в умовах щоденного ризику та не мають права на помилку, адже від рішень місцевої влади залежить життя людей. «Ми живемо під постійними обстрілами, але водночас забезпечуємо роботу транспорту, лікарень, шкіл, комунальних служб. Наше завдання – зробити так, щоб життя в містах не зупинялося», – зазначив мер Харкова.

Терехов наголосив, що в центрі політики прифронтових міст і громад – люди та їхня безпека. «Сильне суспільство – це те, яке здатне подбати про своїх людей у будь-яких умовах», – процитував Терехов колишнього прем’єр-міністра Швеції Таге Ерландера. Мер підкреслив, що Харків об’єднує досвід усіх прифронтових громад, які щодня забезпечують функціонування міст під час війни. За його словами, сьогодні у Харкові проживає близько 1,3 млн людей, з яких понад 213 тисяч – внутрішньо переміщені особи. «Це люди, які втратили свої домівки і потребують повної підтримки – від житла і медицини до освіти для дітей. Маємо піклуватись про потреби вимушених переселенців. Це наша зона відповідальності», – наголосив він.

Говорячи про потреби прифронтових територій, Терехов зазначив, що йдеться не лише про фінансову допомогу. «Нам потрібні не просто ресурси. Нам потрібна нова система мислення і партнерство. Передусім – програми навчання для міст і передача досвіду від країн, які вже проходили відновлення після великих воєн», – підкреслив він.

Серед ключових напрямів співпраці він назвав децентралізацію та захист енергетичної інфраструктури, розвиток підземної критичної інфраструктури, впровадження новітніх технологій, розвиток оборонного виробництва та ІТ.

Зазначимо, що Nordic–Ukrainian Partnership Forum став майданчиком для діалогу між українськими громадами та країнами Північної Європи щодо відновлення, безпеки та довгострокового партнерства. Асоціацію прифронтових міст та громад на форумі також представили члени правління – в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова, в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, міський голова Павлограда Анатолій Вершина, представники громад Сумщини, Полтавщини, Харківщини, Одещини.